追加878億預算 不會增加債務

行政院長卓榮泰（左）26日赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」編製經過並備詢，和主計長陳淑姿（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/27 05:30

〔記者陳政宇、陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院報告今年度總預算追加預算案，說明考量各地方政府施政及重要計畫，以及立法院刪減後的預算，故提出追加預算新台幣八七八億元，以原預算收支賸餘數彌平，不會增加債務。質詢期間一度爆發唇槍舌戰，卓揆強調，行政院願主動調整行政立法兩院互動關係，但若牽涉憲法問題就沒什麼可討論，因為憲法的標準只有一套。

政院：願主動調整兩院互動關係

關於追加預算內容，卓榮泰報告盤點，主要分為原住民禁伐補償廿四億元、地方一般性補助款六三六億元、各機關施政實際需要數一三三億元、提升國軍待遇五十九億元、加強外交量能十一億元，以及辦理罷免與公投十五億元。

卓呼籲，盼立委支持早日通過追加預算案，以維持政府施政量能，使各項福國利民政策順利推動，國軍人才能長留久用、穩固國防戰力，並深化國際合作參與，讓自由民主的生活更有保障。

民眾黨立委張啓楷質詢時，指控政院涉三大違法，包括軍人加薪與警消替代率未編入明年度預算、編回地方補助款六三六億元、以及大幅回編多個單位遭刪預算。卓揆回應，追加地方政府補助款是善意調整，盼立院審查時能平心靜氣、依法論事，重大刪減應透過兩院協商；至於國軍待遇及警消人員退休替代率預算則有違憲之虞，因此聲請大法官釋憲及暫時處分，這是憲法賦予的權利與責任。

國民黨立委翁曉玲則大罵卓榮泰，「你再繼續留任也是老狗變不出新把戲」，並指追加預算是「國家級的擄人勒贖」。卓榮泰反駁說，這是根據「預算法」追加，刪除預算、不准流用，就是重大事故，行政立法也都有前例，藉此解決預算問題。

民進黨立委吳思瑤直指，追加預算案是藍白立委洗白惡刪預算罪行的機會。卓榮泰表示，在賴總統指示下，行政院願主動調整兩院互動關係，為了追加預算、特別預算，或明年度總預算，會積極溝通協調，也希望立法院給予機會。

卓揆也強調，立委要了解憲政秩序、以及釋憲和暫時處分，才能夠對話。追加預算是中央地方一起解決財政問題，若能解決今年度總預算，明年度就回到合理正常的朝野協商，包括提高警察人員所得替代率、軍人待遇調整。

