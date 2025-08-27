災後重建特別預算》政院籲朝野支持 助災民重建

行政院長卓榮泰（中）昨赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備詢，和農業部長陳駿季（左）、交通部長陳世凱（右）同台答詢。（記者廖振輝攝）

2025/08/27 05:30

〔記者陳政宇、林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院報告災後重建特別預算案，用於九項災區復原重建，全數舉債支應，本次投入救災與重建整體經費共六九三億元。卓呼籲，盼立委支持早日通過特別預算案，使各項復原重建項目能儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓生活儘速重回常軌。

立法院會昨天邀請卓榮泰率同相關部會首長，列席報告「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。卓說明，這次特別預算案編列六百億元；另加計為使救災工作迅即推動，辦理緊急救助等具時效性項目，由各機關於原編相關預算及移緩濟急調整支應六十一億元，及動支特別統籌分配稅款支應家園復原慰助金及復原上工津貼補助金等三十二億元，投入共六九三億元。

民進黨立委邱議瑩質詢時關切，特別預算上限只有六百億元，未來能否追或有舉債空間？卓榮泰說，希望這六百億能解決問題，縱然未來還有更多狀況發生，獲釋編列的預算不夠，仍可透過追加預算的程序辦理，希望撙節使用、善用公帑，把事情做好這是現在的原則。

天然災害救助辦法上限廿％ 全面檢討

民進黨立委郭國文和國民黨立委蘇清泉皆提及，「天然災害救助辦法」上限廿％，應檢討計算方式。農業部長陳駿季回應，救助金是成本廿％去算，這次很多損失是全毀，將全盤考量廿％是否可以往上拉；卓榮泰也允諾，面對極端氣候，全面檢討是必要的，會衡量現在的財政結構，盡量幫助農漁民。

民進黨立委林俊憲談到，台南石棉瓦破損約十萬噸，有一萬五千噸待清運，但破損石棉瓦要專業人員才能拆，盼能提供防塵衣、護目鏡等補助。環境部長彭啓明表示，內政部國土署有補助一戶兩萬元，農畜舍亦有補助，一般工廠可申請廿萬元，台南、嘉義的清運經費沒有問題。

林俊憲並要求建立通訊設施明確標準，基地台應能抗十五級風，且停電時七十二小時不斷電，列為國安關鍵基礎設施。卓榮泰說，目前「高抗災基地台」抗十五級風、也有發電設備等，會請相關機關嚴格管制、提高標準。

