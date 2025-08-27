內閣改組 卓：部長加次長超過5人

行政院長卓榮泰昨表示，廿四日才正式啟動改組，將在最快時間內向國人說明，也會讓新團隊有共同目標一起上路。（記者廖振輝攝）

2025/08/27 05:30

〔記者陳政宇、劉宛琳、陳昀／台北報導〕執政黨自大罷免後調整隊形，內閣改組進度備受矚目。行政院長卓榮泰昨表示，廿四日才正式啟動改組，將在最快時間內向國人說明，也會讓新團隊有共同目標一起上路。至於撤換多少官員？卓揆透露，若是部長加上次長，人數將超過五人，但數字不代表一切，未來工作表現比較重要。

「人數不重要 工作表現比較重要」

據了解，卓揆方面近日積極徵詢相關人事，預計週四正式對外公布改組結果。

卓榮泰昨赴立法院報告今年度中央政府總預算追加預算案編製經過並備質詢，會前受訪被詢及內閣改組相關議題。卓揆回應，廿四日才正式啟動改組，現在還是依照原來的時程和想法進行，他會在最快的時間內向國人說明，讓新團隊儘速有共同目標一起上路。

國民黨立委王鴻薇質詢時關切，列席備詢的官員，是否都是未來要執行預算的人？內閣改組是否包括國安相關單位，以及被撤換的閣員是否超過五人？卓表示，國安不在內閣名單當中，那是由府方處理；有的首長因為自己原因提出辭呈，如果是部長加上次長，人數將超過五人。

王追問，是否可能超過十人，或是介於五人到十人之間？卓榮泰強調，數字不代表一切，有熱忱進入團隊，未來工作表現比較重要。

此外，國民黨立委洪孟楷也探詢，卓榮泰幾次向總統請辭，留任的原因為何。卓揆表示，在幾次投票後，感覺政府施政沒有馬上反映，所以他認為團隊要調整，必須負起政治責任，與其部分調整，不如全部調整，因此向總統請辭。不過，總統認為過去所做的事情現在仍持續，也發揮一定成果，包含明年度總預算、各項建設等，希望現在局勢能穩下來。

卓：徵詢新部長前 都會提到預算問題

洪孟楷進一步提問，總共有十九個部會提出追加預算，目前面談幾位部長人選？新閣員名單會否在廿九日下班前出爐。卓榮泰指出，政府施政具有延續性，他徵詢新部長前，都會提到預算問題，現在有兩位部長、一位次長請辭，其他還在進行中，希望本週盡快決定，若能更早提出將更符合立委期待。

