為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    擬修法讓韓兼國民黨魁？ 綠轟：陳玉珍踐踏民主國會

    立委陳玉珍否認考慮修法，讓國會議長也能當黨主席。（資料照）

    立委陳玉珍否認考慮修法，讓國會議長也能當黨主席。（資料照）

    2025/08/27 05:30

    〔記者陳昀、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍前天指出，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席。民進黨昨痛批，這完全是因人設事的惡例，徹底踐踏民主國會「議長需保持中立」承諾；陳玉珍受訪澄清，她並沒有要推修法，只是如果社會有這種聲音，這畢竟是長久的制度，是可以討論的。

    陳玉珍：沒有要修法 但可討論

    民進黨發言人戴瑋姍表示，這完全是因人設事的惡例，法律本應全民遵守，國民黨卻總是「想幹嘛就修法，遇阻礙就叫法律讓開」，過去自身行為被判違憲，就惡修憲訴法；現在竟要為韓國瑜量身修改「立法院組織法」，徹底踐踏民主國會「議長需保持中立」承諾。

    戴瑋姍指出，韓國瑜過去主持議事，縱容藍白立委逃避監督、不記名表決，甚至放任惡修選罷法、鎖門擋人，早已劣跡斑斑。國民黨此舉只是企圖將違反中立的行徑合法化，把法律當兒戲，把國會當私產，台灣人民絕不會接受。

    陳玉珍則澄清，這個想法不是她提的，是記者問她說如果韓院長出來（選黨主席）的話，她才說這個法不是不能修，因為世界各國都有內閣閣員、內閣首相就是政黨領袖，她不覺得這是不可行，如果說社會有這種聲音，這個是長久的制度，也是可以討論的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播