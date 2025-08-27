擬修法讓韓兼國民黨魁？ 綠轟：陳玉珍踐踏民主國會

立委陳玉珍否認考慮修法，讓國會議長也能當黨主席。（資料照）

2025/08/27 05:30

〔記者陳昀、劉宛琳／台北報導〕國民黨立委陳玉珍前天指出，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席。民進黨昨痛批，這完全是因人設事的惡例，徹底踐踏民主國會「議長需保持中立」承諾；陳玉珍受訪澄清，她並沒有要推修法，只是如果社會有這種聲音，這畢竟是長久的制度，是可以討論的。

陳玉珍：沒有要修法 但可討論

民進黨發言人戴瑋姍表示，這完全是因人設事的惡例，法律本應全民遵守，國民黨卻總是「想幹嘛就修法，遇阻礙就叫法律讓開」，過去自身行為被判違憲，就惡修憲訴法；現在竟要為韓國瑜量身修改「立法院組織法」，徹底踐踏民主國會「議長需保持中立」承諾。

請繼續往下閱讀...

戴瑋姍指出，韓國瑜過去主持議事，縱容藍白立委逃避監督、不記名表決，甚至放任惡修選罷法、鎖門擋人，早已劣跡斑斑。國民黨此舉只是企圖將違反中立的行徑合法化，把法律當兒戲，把國會當私產，台灣人民絕不會接受。

陳玉珍則澄清，這個想法不是她提的，是記者問她說如果韓院長出來（選黨主席）的話，她才說這個法不是不能修，因為世界各國都有內閣閣員、內閣首相就是政黨領袖，她不覺得這是不可行，如果說社會有這種聲音，這個是長久的制度，也是可以討論的。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法