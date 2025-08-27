為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉 朱：盧秀燕是眾望所歸

    黨主席朱立倫昨仍點名盧秀燕是眾望所歸，黨內支持者希望他代為表達，「大家再努力一起請盧市長三思，請盧市長再考慮」。（記者陳逸寬攝）

    黨主席朱立倫昨仍點名盧秀燕是眾望所歸，黨內支持者希望他代為表達，「大家再努力一起請盧市長三思，請盧市長再考慮」。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/27 05:30

    〔記者劉宛琳、林欣漢／台北報導〕台中市長盧秀燕表態不參加國民黨主席選舉，黨主席朱立倫昨受訪時仍點名盧是眾望所歸，黨內支持者希望他代為表達，「大家再努力一起請盧市長三思，請盧市長再考慮」。

    請盧市長再考慮

    朱立倫表示，盧市長眾望所歸，她的沉穩務實溫暖以及她過去在黨務、政務或在台中的表現，都讓大家非常肯定。尤其國人同胞對她充滿了期望，黨內的支持者，更希望他代為表達這樣的心聲。

    朱表示，黨內的聲音最主要是希望國民黨二○二八的人選和黨主席能夠一致，同時大家也非常重視藍白合的方向；對於黨的路線，一定要跟台灣的主流民意相結合。這些都是大家對盧市長最主要的一個期待，「我作為黨主席，當然要很明確的表達這樣的心聲」。

    他說，這幾天好多的黨內的朋友、支持者還是表達他們的焦慮，希望這樣的紛擾能夠降到最低。尤其在八二三之後，大家能夠團結一致，努力把聲音都發出來，「我們給盧市長加油，大家再努力一起請盧市長三思，請盧市長再考慮」，這是我們大家共同的心聲。

    國民黨秘書長黃健庭也稱，朱立倫不選不是這幾天的決定，絕對不是裝樣子，朱當時找他擔任秘書長時就說，「是帶著贖罪的心情來擔任黨主席，因為政權是在我當黨主席的手上丟的」；朱當時也說，「這一任我就好好把這擔子顧好，讓國民黨保有重新再執政的機會」。

    黃健庭並表示，朱跟盧私底都有溝通，可能盧顧慮比較多，但任憑誰看到黨主席位置要這樣被折損，誰都怕；但盧市長就是最大公約數，也是最可能的二○二八總統人選，很多人認為總統候選人要跟黨主席是同一個人，基於這理由，大家就來鼓勵、勸進盧市長，其實朱的想法也就是這麼單純。

