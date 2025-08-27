焦點評論》朱立倫的因果

去年選後朱立倫在國會報復民進黨，放任傅崐萁毀憲亂政的因，是他今天無法連任黨主席，看不到二○二八的果。圖為國民黨主席朱立倫昨出席2025模擬立法院開幕式。（記者陳逸寬攝）

2025/08/27 05:30

記者陳杉榮／特稿

大罷免運動落幕後，政局出現變化，國民黨主席朱立倫在「黨內圍攻」之下，可能無法順利蟬聯黨主席。佛家講究因果，政治也有因果，去年選後朱立倫在國會報復民進黨，放任傅崐萁毀憲亂政的因，是他今天無法連任黨主席，看不到二○二八的果，「死人連署」則又是他一筆還不完的孽債。

檢視一年多來的政局發展，賴清德的少數政府未能主動對在野黨釋出善意，是一種理虧；朱立倫帶頭的藍白聯盟全面抵制政府施政，則是一種綁架。傅崐萁聯合黃國昌在立法院橫行無阻，除了朱立倫的放任，還有立法院長韓國瑜違背議事中立，順水推舟踹民進黨一腳。有「國會擴權法案」的毀憲亂政在先，才有柯建銘和公民團體的大罷免在後，有其先後次序和因果關係。

大罷免浪潮的風起雲湧，是台灣公民對於藍白亂政的自發性反制。國民黨不但不反省，朱立倫為反制大罷免，黨中央下令各地區黨部發起罷綠連署，國民黨沿襲過去抄名冊的惡習，「反正以前都可以」，一連串偽造文書又違反個人資料保護法的「死人連署」遍地開花。這是公然違反法律的犯罪，檢察機關怎麼可能視若無睹？展開偵辦後，朱立倫竟然帶頭去包圍台北地檢署，挑釁司法的行為，必然讓他付出代價。

國民黨罷綠的死人連署案，檢調機關搜索超過二十個地方黨部，約談被告二百多人，起訴超過百人，被羈押的黨工達二十多人，這麼一大筆「司法債務」，都是朱立倫反制大罷免製造出來的。被告必須負起刑事責任，未來幾年他們不是經常跑法院，就是判刑定讞入獄，「國民黨主席」難道不用負起道義責任嗎？朱立倫有臉喊話要賴清德釋放犯罪的黨工，難道他以為現在台灣還是黨國不分、操縱司法的那個國民黨執政年代嗎？

幾百個黨工的刑事責任，都是朱立倫的「業績」，盧秀燕有必要在這個時候挺身，包攬過來勇於承擔嗎？雖然沒有任何一個國民黨立委被罷掉，但這樣算是朱立倫的大勝利嗎？如果不是毀憲亂政在先，就不會有大罷免。如果不是反制大罷免製造大批死人連署，就不會有幾百位黨工官司纏身。種什麼因，得什麼果，朱立倫去年種的因，就是他現在收的果。

