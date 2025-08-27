黨魁之爭》藍委預告：會有重量級人物出馬

嘉義市長黃敏惠昨強調，國民黨的人才很多，相信推選出更好的人選出來。（記者丁偉杰攝）

2025/08/27 05:30

盧朱不參選 李乾龍：若盧媽媽不要 嘉市黃媽媽也可以

〔記者林欣漢、劉宛琳、丁偉杰、蘇孟娟／綜合報導〕國民黨主席改選在即，黨主席朱立倫昨受訪仍點名台中市長盧秀燕是眾望所歸，立委賴士葆透露，朱不連任，將有大家想不到的重量級人物會出來，「他一出來，就會讓人眼睛一亮」。國民黨前秘書長李乾龍則表示，黨內最大公約數仍是盧秀燕，不過，嘉義市長黃敏惠或許也是合適人選，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」。

國民黨主席參選人領表時間為九月一日至五日，登記時間則為九月四日及五日，十月十八日投票。

黃敏惠昨表示，民主政治就是政黨政治，希望執政黨能和在野黨一起攜手合作，這是所有人民的期待；大家對國民黨有所期待，我們的人才很多，相信大家會有更大的共識，推選出更好的人選出來，能夠做桶箍把大家團結起來，而且是攜手合作，讓大家看到更美好的未來。

國民黨立委羅智強昨宣布，參選國民黨主席，並提出具體承諾，包括二○二六年完成縣市長選舉任務後，三個月內以黨主席身分徵召盧秀燕參選二○二八總統；在野攜手，不論二○二六縣市長選舉或二○二八立委選舉，絕不再重蹈分裂覆轍。

盧秀燕昨主持市政會議，聽到記者詢問此事，微笑不發一語，不願回應。

李乾龍說，「不進廚房怎上廳堂？」現在是離重返執政最近的一步，盧秀燕在中台灣的支持度非常高，七二六、八二三兩場大罷免，不僅讓台中六位國民黨立委全數過關，在全台輔選也展現超強能力，足堪大任；若不選，會讓全台灣國民黨人失掉信心。李乾龍指出，接到不少基層憂心電話，因此，接下來會聯合地方議會正副議長、有影響力的人站在盧秀燕後面，力勸盧回心轉意。

李乾龍強調，他近日持續聯繫盧秀燕，「她應該感覺到自己應該扛起這個責任」，應該出來做領頭羊，不能讓國民黨又分裂。目前仍不放棄，還在拱盧秀燕出來，不過，黃敏惠或許也是合適人選，「若是盧媽媽不要，黃媽媽也可以」。

賴士葆表示，盧秀燕不接就百花齊放，自認有實力、戰鬥力者都要接棒，還有大家想不到的重量級人物會出來，「他一出來，就會讓人眼睛一亮」。賴士葆也說，朱立倫如果願意連任，那位重量級人物可能就不會出來。

藍營人士：朱交棒說是以退為進

藍營人士則指出，朱立倫宣示交棒是在「以退為進」，若真的要交棒，早就可以宣布辭職，由代理主席處理黨魁選舉；朱說要順利交棒、放心交棒，又沒說不選或辭職以表達交棒的決心，明眼人都看得出來，朱沒有真的放棄爭取連任。

