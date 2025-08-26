為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    台美關稅談判 上週五第三度視訊會議 卓揆：技術性磋商大致完成 持續3個爭取

    美國對台暫時性關稅為原有的既有稅率加廿％，行政院長卓榮泰（左）昨指出，技術性磋商已經大致完成，還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議，圖右為行政院副院長鄭麗君。（記者王藝菘攝）

    美國對台暫時性關稅為原有的既有稅率加廿％，行政院長卓榮泰（左）昨指出，技術性磋商已經大致完成，還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議，圖右為行政院副院長鄭麗君。（記者王藝菘攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者林欣漢、鍾麗華／台北報導〕美國對台暫時性關稅為原有的既有稅率加廿％，行政院長卓榮泰昨指出，技術性磋商已經大致完成，還沒有完成的是最後達成協議前的總結會議。台美關稅談判還有三個爭取，包括更有利的稅率、二三二條款能有合理的協商過程與結果、爭取不疊加。未來在完成整個協商後，一定依條約締結法，將內容送交國會審議。

    負責對美談判的行政院副院長鄭麗君也強調，談判團隊還是持續努力，她八月一日返台後仍與美方進行三次視訊，最近一次是上週五。

    卓揆昨赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備質詢。卓榮泰指出，台美逆差近年陡增，是因我方業者因應美中貿易戰回流台灣及赴美投資，加上近年美國AI產業擴張對伺服器需求上升導致。

    尚待總結會議完成 協議會送國會審議

    卓揆說，七月卅一日關稅稅率從卅二％降到廿％時，經政府委託智庫進行估算，對我國出口、產值、GDP及就業的影響較四月初的衝擊減緩約五成。影響較大的產業，工業如手工具、工具機、水五金、重電、塑膠製品等；農漁業包括蝴蝶蘭、毛豆、鬼頭刀等，已與個別產業進行了解，會以移緩濟急、韌性特別預算給予支持。

    卓揆表示，台美歷經四次實體談判及數次視訊會議，技術性磋商如對等關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、供應鏈韌性與經濟安全等，已經大致完成，目前還沒完成的是最後達成協議前的總結會議。

