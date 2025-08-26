涉共諜違反國安法 海巡高官莊宗輝求刑9年半

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝涉共諜案，金門地檢署昨天偵結起訴，對莊求刑九年六個月。（資料照）

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，涉嫌利用職務之便，長期把公務機密洩漏給中國人士，包庇兩岸走私、偷渡及越界捕撈，並向台灣及中國非法業者收取賄賂，金門地檢署昨天偵結，依貪污治罪條例、國家安全法等罪嫌提起公訴，對莊求刑九年六個月，併科六百萬元罰金，犯罪所得一八八萬餘元沒收。

長期洩漏公務機密給中國人士

檢方指出，莊宗輝二○一七年至二○二五年五月擔任海巡署隊員、科員、分隊長、專員、主任期間，涉嫌洩漏公務機密給中國從事非法越界、捕撈業者，並收取賄賂。

檢方調查，莊宗輝涉包庇台灣籍許姓及中國林姓等人士，在我國禁（限）制水域赤礁周邊淺灘放養花蛤，收受賄款及無償使用手機，甚至以代為打點中國海警為由，另要求許給付約十三萬元賄款。

包庇兩岸走私偷渡並收取賄賂

此外，莊宗輝涉嫌將海巡雷情資訊系統畫面等公務機密，提供給中國蔡姓船長，包庇蔡將二艘中國船停泊在我國禁（限）制水域內；另二度洩漏雷情資訊及勤務表給中國莫姓人士，包庇從事越界捕撈及魚貨走私，且收受賄款。

另外，莊某多次利用微信，將中國漁民違法裁罰案件資訊、勤務分配表等公務內容，提供給廈門海警局等中國機關，還將走私案件、金門海巡隊查扣中國船舶等機密資訊，傳送給中國宋姓人士；將金門海巡隊的勤務訊息、雷情圖等事項，以微信帳號傳送給陳姓友人；今年四月又將金門北碇島緝獲中國非法入境人士機敏案件，洩漏給張姓中國人士。金門檢方偵結後，依貪污、違反國安法、個資法、刑法洩漏交付國防以外秘密等罪起訴。

