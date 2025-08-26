4名一貫道信徒恐遭中國起訴

台灣4名一貫道道親在中國遭逮捕關押，我方打聽得知中方仍不願意放人，將會被起訴。（圖擷取自臉書）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國台商遭中方逮捕、失蹤或限制人身自由，海基會最新統計，今年一月至七月協處台商「人身安全類」案件累計九十四件；另據透露，除台商在中國有相關風險外，四名遭中共逮捕、年逾七十歲的台灣一貫道老人，中方不打算放人，未來將被起訴。

官方資料顯示，今年海基會協處台商人身安全緊急事件，主要類型包括「死亡善後」、「因案遭限制人身自由」、「失蹤」、「滯陸國人返台就醫或安置」、「小三通醫療後送」、「證件遺失或逾期」等案件。

今年台商人身安全案件累計94件

海基會一月至七月受理協處台商人身安全案件，累計九十四件，與去年同期相比，案件數略有減少。海基會強調，家屬向海基會陳情協處台商在中國「失蹤」情形，型態與原因多元，有單純因故「失聯」人身安全暫時無虞者；亦有因案被限制人身自由，而家屬未接獲通知而報失蹤，其後獲悉遭「拘留」、「逮捕」或「取保候審」、「監視居住」等刑事強制措施而改變案件類型。

此外，熟稔兩岸問題的官員受訪表示，先前四名被抓的一貫道道親至今未被釋放，我方打聽結果是會被起訴。據了解，四人去年十月分別在廣東、廣西被捕，遭中共指控涉犯「刑法」組織會道門。依中國「刑法」規定，可處三年以上、七年以下有期徒刑；特別嚴重，可處七年以上有期徒刑。

官員說，前年有三名一貫道親在廣東被抓，最後是繳罰款就能回來，但去年被抓的四人，中方沒有要放人，推測或許是不同地區的公安態度或案情不同，有不同處理方式。

