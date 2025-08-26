為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    民進黨加速轉換選戰模式 盧秀燕列目標

    民進黨正加速轉換「選戰模式」，除強化府院黨橫向協作、協助政策議題攻防，也計畫與地方議會黨團、黨公職緊密合作，轉守為攻、主導議題。（資料照）

    2025/08/26 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統宣布啟動「四個調整」，府院黨將展開新局。據了解，民進黨正加速轉換「選戰模式」，除強化府院黨橫向協作、協助政策議題攻防，也計畫與地方議會黨團、黨公職緊密合作，轉守為攻、主導議題，強化對藍營執政縣市的監督，台中市長盧秀燕更是鎖定目標之一。

    府院黨強化協作機制

    黨內人士分析，近期內閣變陣凸顯府院黨協作機制的強化，即將轉任政院秘書長的府副秘書長張惇涵，出身黨部幕僚、熟悉黨政運作，後續管考跨部會聯繫與政策對外說明，料將與發言人李慧芝密切配合；新任黨秘書長徐國勇也有行政院發言人、內政部長等歷練，熟稔行政體系運作熟稔，預期後續橫向溝通更暢通。

    黨內人士指出，民進黨即將轉換「選戰模式」，不只是依時程推進提名作業，黨部將與地方黨公職及議會黨團協作，強化對藍營執政縣市的監督，發言體系的攻勢也會更猛烈、積極；同時，府院的政策宣傳及議題攻防，黨部也有相關協作機制同步運作，會更緊密、即時、分工更明確。

    據了解，被拱接棒國民黨魁的盧秀燕即使婉拒參選，仍是民進黨鎖定的強力監督目標。綠營人士表示，國民黨主席朱立倫點名交棒盧秀燕，期待透過盧的表態合理化自己競選連任，盧拒絕則是為了明哲保身、維持高聲量到二○二八，這樣不為台灣、只有私心的態度，是民進黨後續會努力凸顯的。

    綠營人士說，無論盧秀燕要不要接任國民黨主席，無可否認她都是二○二八總統大選最有可能代表國民黨的人選之一，即使她想閃避敏感政治問題，以免被國民黨在核電、普發現金等議題的迴力鏢射到，民進黨也一定會持續鎖定，後續「轉守為攻」是重中之重，主導議題、推出有感政策，都是重點。

