民進黨團改組卡關 黨內拱蘇巧慧搭檔柯建銘穩陣腳

民進黨內有人建議新北市立委蘇巧慧接棒幹事長。（資料照）

2025/08/26 05:30

〔記者陳昀、李文馨／台北報導〕大罷免落幕，立法院民進黨團幹事長吳思瑤率先宣布不續任，並主張黨團幹部改組，但黨團總召柯建銘表態無意辭職，並將繼續慰留相關幹部。對此，民進黨內有一派聲浪建議由力挺柯總召「無可取代」的新北市立委蘇巧慧接棒幹事長，盼她攜手老柯為黨團奮鬥，穩住陣腳；另新潮流系的前立委段宜康昨也發文寫道「沒有人可以說自己無可替代」，被解讀是在回應蘇。

黨內跨派系共識：

不能再被老柯綁架

立法院民進黨團前天爆發幹部請辭潮，黨團七長中有五人請辭，吳思瑤開第一槍宣布不續任，同時主張黨團幹部改組、重整隊形，隨後書記長陳培瑜等四名黨團幹部相繼宣布卸職，被外界質疑逼宮柯建銘。吳思瑤昨受訪表示，柯前天打了很多通電話給她，但她不敢接；她七二六投票後就在思考交棒，且幹事長、書記長的任期是以會期為單位，每會期重組戰力都很正常，不必無限上綱說要逼宮總召。

柯建銘則表示，總召任期是一年，會帶領民進黨團繼續奮鬥，並將慰留黨團幹部；蘇巧慧面對媒體詢問時說，柯的經驗與資歷是綠營重要資產，地位「無可取代」，相信柯會與黨團共同努力，思考下一階段方向。

不過段宜康昨天在臉書發文指出，「沒有哪個人可以說自己無可替代，這才是內部民主」，被解讀是在回應蘇巧慧對柯建銘的評論。據了解，黨內跨派系有共識，發動罷免的柯建銘，應辭去總召或至少退居幕後，「民進黨不能再被老柯綁架」；與此同時，決策高層也將啟動路線調整，確保政治議題有效掌控、決策指令如實傳達，在國會的朝野互動上，不再採取焦土政策。

黨內人士分析，吳思瑤發動黨團幹部改組，黨內普遍認為獲得高層授意，不可能單憑個人意志有此舉動，但柯建銘鐵了心不辭總召，黨團現行制度也沒有相關辦法讓老柯下台，執政黨重整步伐的節奏也因此陷入僵局。

黨內人士說，有黨團成員建議，既然蘇巧慧這麼肯定柯總召，不妨由蘇接任幹事長，與柯形成新搭擋，蘇巧慧有三屆立委資歷、人緣好又擅長溝通協調，也是蘇系重要成員，或許能協助穩住政局。

