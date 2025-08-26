朱想要交棒 盧表態不選》陳玉珍：考慮修法讓韓兼黨魁

國民黨立委陳玉珍表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。（資料照，記者林欣漢攝）

〔記者林欣漢、唐在馨、蘇孟娟、羅國嘉／綜合報導〕國民黨主席將於十月十八日改選，被黨主席朱立倫廿三日晚間公開點名接棒的台中市長盧秀燕，廿四日宣布不參選黨主席。國民黨立委陳玉珍昨受訪表示，總統賴清德都可以兼任民進黨主席，照理說國會議長也能當黨主席，考慮修立法院組織法，讓立法院長韓國瑜可以兼任黨主席，但也要看韓的意願。

過去黨內點名主席人選還包括韓國瑜、嘉義市長黃敏惠等，其他已經表態參選者包括鄭麗文、張亞中、卓伯源、孫健萍。立法院國民黨團首席副書記長羅智強昨晚也在臉書喊出「世代承擔」，宣布參選黨主席，今天將舉行記者會，提出參選的四大任務。

有人認為前台中市長胡志強與盧秀燕互動良好，是合適「造王者」；胡志強昨重申自己沒有要選黨主席，仍然支持盧當主席，但也尊重盧的決定。至於也被點名的新北市長侯友宜昨天表示，自己從未考慮參選主席，未來將全力支持願意承擔黨主席責任的人，共同為人民打拚。

陳玉珍表示，立法院組織法第三條規定，「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權」，但世界上很多內閣制的國家，國會龍頭、首相都能兼任黨魁，站在責任政治的立場，照理說國會議長也能當黨主席，賴總統都可以兼任執政黨主席，現在就不知道韓有無意願。

對此，黨內人士判斷，韓國瑜是國會龍頭，副院長江啟臣則要接棒盧秀燕參選下屆台中市長，韓、江都不可能接任黨主席，修法讓韓國瑜得兼任主席，是別有用心的說法。黨內人士認為，現在檯面上已表態的人選都不錯，但論聲望、能力都不足以擔起主席大任，真要參選也不會得到足夠的支持。最終還是會推出一個黨公職都可以接受的公約數，屆時領表、上任的人選可能另有其人。

