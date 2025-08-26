美國車免稅？ 鄭麗君：美方會期待市場開放

台美關稅談判是否觸及開放美車進口零關稅項目，行政院副院長鄭麗君昨天坦言，美方的確會期待市場開放。（資料照）

2025/08/26 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕台美關稅談判仍在進行中。針對談判是否觸及開放美車進口零關稅項目，行政院副院長鄭麗君昨坦言，美方的確會期待市場開放；但她強調，美車關稅、非關稅貿易障礙，以及涉及相關的安全標準等都還在談判範圍中，待所有談判底定後，一定會向國會與社會說明。

行政院長卓榮泰昨日就「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」率副院長鄭麗君等內閣團隊赴立院進行專案報告並備質詢。

民進黨立委王定宇質詢時詢問，目前台美關稅談判是否觸及美國希望台灣開放整車市場且免稅？他更直言，台灣主要產業是做汽車零組件，整車的「那家公司」扶持這麼多年了，該成材早成材了。

鄭麗君答詢時說，美方的確會期待市場開放，政府也會基於產業利益、國民健康及糧食安全予以討論。針對美車部分除了關稅，也有非關稅貿易障礙，因為美規車要進來，會涉及相關的安全標準，雙方制度性如何對接，這些都在談判的範圍中。

鄭強調，台美目前都在技術性磋商過程，我方還沒達成協議，她八月一日回台後，與美方經過三次視訊會議，接續的談判目標是再降對等關稅、爭取不疊加，因為台灣有九成逆差來自ICT與半導體，連動美方現在制訂的二三二關稅政策，所以一併磋商，達成共識後，美方會安排總結性會議。

至於何時進行總結性會議？鄭麗君表示，美國財政部長貝森特曾對外表達，希望尚未完成談判的國家能在十月底前可以完成，但我方希望能夠在此之前越快越好。

此外，針對中國電動車龍頭比亞迪（BYD）日前透過代理商太古汽車夜宴立法院高層，王定宇要求政府要有明確態度絕不能讓中國車進入台灣洗產地。

卓榮泰表示，政府有兩大原則︰一、在台灣生產的一定要符合，我國逐年加嚴本地化的製造率；二、無論中國產品如何繞道貼牌過來，都嚴格管制，希望維持台灣產業、經濟安全以及台灣在供應鏈上維持的地位。

