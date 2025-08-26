開放美國米？ 鄭：考量糧食安全

行政院副院長鄭麗君昨日在立法院強調，農業敏感項目當然涉及糧食安全，美方當然會期待市場開放，但糧食安全是我方考量的原則。（資料照）

2025/08/26 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立委關注台美關稅談判進展，未來大量美國低價米進口是否衝擊我國糧食安全。行政院副院長鄭麗君昨日在立法院強調，農業敏感項目當然涉及糧食安全，美方當然會期待市場開放，但糧食安全是我方考量的原則。

行政院長卓榮泰赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告。民進黨立委陳冠廷質詢表示，最近有媒體報導會犧牲農業換取關稅調降，目前方案還沒定案？卓榮泰回應，雙方都提出一些方案，都沒有達成協議，也沒有總結會議的聲明出來，目前協商仍在進行中。

陳冠廷認為，糧食安全是不能妥協的，雲嘉南是稻米的重要產地，日本經驗值得台灣學習，日方在稻米上有讓步，已經引發農民民怨，這個務必要列入考量範圍。

陳駿季：有些原物料零關稅 反而是好的

陳冠廷問及，如果美國低價米長驅直入，國內價值會受到影響，公糧收購價格要因應物價做調整，有無針對稻米產業有任何升級計畫？農業部長陳駿季說，稻作部分從今年初推動的稻作糧食提升安全方案，現在產地價格非常好，農民非常開心，這是必須要守護的。目前談判尚未結束，雙方要持續溝通，一定會去守護糧食安全的產物。

陳駿季指出，很多美國產品進口後是不是對國內物價有影響，不是所有零關稅都非常可怕，有一些產品是原物料，例如黃小玉零關稅進來後，飼料價格會降低，對農產業是好的。有些產品是台灣很少生產的，這類產品可滿足需求，的確有些產品會有衝擊，我方有完成衝擊分析和因應方案。

鄭麗君強調，農業敏感項目當然涉及糧食安全，美方當然會期待市場開放，但糧食安全是我方考量的原則，無法就每一項細談，因為可能影響最終談判結果。如果是有互補的項目，就可納入考量範圍，進口部分若有其他替代也是一個考量，所以會綜合考量糧食安全和產業利益，來跟美方做相關談判。

陳冠廷追問，美國未來大量便宜雞肉、雞腿進口台灣，國內產業可能很難競爭？陳駿季回應，白肉雞進口部分，占全台灣食用部分卅五％，這卅五%幾乎一○○％是從美國進口，目前就有進口美國白肉雞。

陳駿季提及，白肉雞進來的都是特殊部位，跟國產雞肉的消費市場不一樣，後續處理上都會維護國內產業的市場區隔性，才能面對未來的挑戰，會加強雞肉的市場區隔。

