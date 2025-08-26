為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    鄭麗君：爭取232條款優惠方案

    行政院副院長鄭麗君備詢。（記者王藝菘攝）

    行政院副院長鄭麗君備詢。（記者王藝菘攝）

    2025/08/26 05:30

    〔記者林欣漢、陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院報告「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」並備詢，負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，昨首度站上立法院會備詢台說明，鄭麗君表示，台灣取得的階段性談判結果，是原稅率加上對等關稅二十％，談判團隊還是持續努力當中，她在八月三日返國後，在七日、八日二度跟美方持續視訊，在廿二日進行第三次視訊，台美雙方還在持續談判當中。

    鄭麗君說，後續的談判目標，如同卓榮泰所宣示，台灣要爭取更好、更合理的對等關稅，希望把二十％的對等關稅往下降，並爭取不疊加原有的稅率。另外，台灣的出口結構中，超過七成是半導體跟ITC產業，美方二三二條款調查中，台美續就二三二條款一併協商，需要多一點時間討論，一併爭取二三二條款後續的優惠方案，後續談判的三大目標，一定全力以赴。

    民進黨立委李坤城追問，最近還要去美國談判嗎？鄭麗君回應，八月一日以後有進行三次視訊，最近一次是上週五，最終就是朝著總結會議。最後總結會議將在美國進行，我方表達隨時都可以去。李坤城問及，有無可能在九月下旬完成談判？鄭說，應該是要越快越好，這都是我們努力目標，因為有些產業受衝擊比較大，多一天對他們都是辛苦的。

