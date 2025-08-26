台美關稅談判 政院：不會有產業被犧牲

行政院長桌榮泰（左）、行政院副院長鄭麗君（右）昨赴立院備詢，鄭強調，絕對不會有產業被犧牲，並爭取目前二十％的對等關稅再降。（記者王藝菘攝）

2025/08/26 05:30

傳統產業受影響 爭取目前20％的對等關稅再降

〔記者黃靖媗、陳鈺馥／台北報導〕台美關稅談判持續進行中，台灣目前被課徵二十％暫時性關稅，立委關切關稅談判對傳統產業的衝擊，以及傳產是否會成為談判中可被犧牲的籌碼，行政院副院長鄭麗君昨表示，絕對不會有產業被犧牲，並強調爭取目前二十％的對等關稅再降，正是因為對等關稅影響許多傳統產業。

請繼續往下閱讀...

立法院院會昨邀請行政院長卓榮泰針對台美關稅提出專案報告並備質詢。

林岱樺質詢時詢問，半導體產業產值約六兆元，從業人口約一二一萬人；包含鋼鐵、石化、農業等傳統產業產值較低，但有約二五○萬從業人口。半導體、資通訊產業顯而易見為目前的談判重點，其他產業是否會成為對美談判可犧牲的籌碼？

鄭麗君答詢表示，「我想不會」，現在是就供應鏈合作、二三二條款併談，有共識之後，對等關稅就會再降，因為日、韓、歐盟等拿到比較低對等關稅的國家，在與美國達成對等關稅的協議中，都有同時爭取到二三二條款優惠，也就是雙方在投資與供應鏈的合作，所以她認為，美方是整體看待整個兩國貿易與供應鏈的合作。

林岱樺進一步詢問鄭麗君，是否是指「絕對不會有產業被犧牲？」鄭麗君肯定說「當然不會」，並強調爭取目前二十％的對等關稅再降，正是因為對等關稅影響許多傳統產業。

林岱樺指出，傳產面臨缺乏國際化人才、資金不充裕、受天災匯率關稅三重打擊，已經無力轉型等壓力，她呼籲於高雄設置跨部會單一窗口，主動服務南部傳產，並針對潛在受到美國進口衝擊的產業，協助平衡產銷，且由經濟部及農業部合作規畫特色農產出國參展。

卓：盼追加預算獲立院支持 強化各地服務

行政院長卓榮泰答覆，設置單一窗口是很好的建議，但若需要的話，不限於設置在哪個縣市，期盼總預算追加預算獲得立院支持，以利行政院強化各地服務，並增加針對關稅受衝擊業務所需服務。

另外，關於政府要如何協助中小企業，卓榮泰表示，除了原本的中小企業多元振興方案，有金融支持外，也會協助財政、稅務相關成本的降低 協助升級轉型等，這些都是特別條例有明列的。

鄭麗君補充說，中小企業部分有相關的外銷貸款，研發補助協助企業升級，每家企業最高五○○萬元、產業聯盟申請是四千萬元，包括汰舊換新設備、擴大內需等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法