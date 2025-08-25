為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    竹山鎮中和里 綠營得票「章魚哥」

    2025/08/25 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣被視為藍營鐵票區，此次藍營立委游顥罷免案未通過，該選區多數投開票所的不同意罷免票數大於同意票數，設於竹山鎮中和里集會所的投票所，是極少數同意多過不同意罷免票的投票所，而該投票所在綠營縣議員陳玉鈴罷免案，則開出不同意罷免票大於同意罷免票，陳玉鈴表示，中和里被認為是民主聖地，在這兩次罷免案投票即可再次證明。

    竹山鎮的中和里一向被綠營人士視為民進黨候選人勝敗的指標，上月十三日罷免綠營縣議員陳玉鈴案投票，雖同意罷免人數比不同意罷免人數多，但未跨過廿五％門檻而不通過，而設在中和里集會所的投票所，開票結果是不同意罷免陳玉鈴的有一三一票，同意罷免有一○六人，不同意罷免比同意罷免的多了廿五人。

    前日八二三罷免投票，游顥罷免案不通過，而竹山鎮中和里則挺綠立場堅定，同意罷免一八四人，不同意罷免一六二人。儘管該里的選民數不算多，但其代表的意義仍讓挺綠或挺台派人士大感振奮。

    身兼民進黨南投縣黨部主委的縣議員陳玉鈴表示，自己選縣議員時，該投票所和延平里籐湖社區活動中心投票所開出的票數不錯，後來也順利當選，有朋友笑稱，中和里堪稱是觀察綠營得票的章魚哥。

