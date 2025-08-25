投票手機響罰3萬？ 台中選委會︰公投法未罰

台中一名餐廳老板於公投投票時手機響起，台中市選委會說，「公投法尚無處罰規定」。圖為廿三日公投投票情形。（資料照）

2025/08/25 05:30

〔記者黃旭磊／台中報導〕全國性公民投票（核三重啟公投）前天（廿三日）舉行，台中市一名餐廳老板於投票日下午二時半趕往北屯區文昌國小投票，待投票時，餐廳突來電說有急事，老闆的手機在票匭旁響起，當場由警方帶回偵訊，原依選罷法裁處行政罰三萬元，不過，台中市選舉委員會告知，仍需開會查處。

台中市選委會強調，雖公投法尚無處罰規定，不過，依台中市第二、三、八選舉區罷免案投票日行為及其適用規定，選民攜帶未關閉電源之手機進入投票所，仍可依違反選罷法第六十五條第四項規定裁處。至於個案違規地點位於北屯，需開會議處。

請繼續往下閱讀...

無處罰規定 需開會查處

該名女老闆告訴本報，很多年沒投票，根本不知道手機不能帶進票所，廿三日下午急忙趕去文昌國小投票（北屯區平昌里），匆忙過程中，「門口阿姨（投票所管理員）沒告知不能帶手機」，餐廳突來電說有急事，剛接電話就被帶到角落，由警方強制帶回北屯派出所偵訊，要依選罷法裁處行政罰三萬元。

台中市選委會昨天說，這次北屯區只有公投案投票，選民如果單純攜帶手機響起，且無其他違規事項，按公投法尚無處罰規定。

選委會表示，收到警方調查資料後，會召開監察小組會議審查，依公投及公投同時辦理罷免等法規程序處理。

由於「公投法」未針對投票權人明確規範手機罰則，台中市選委會強調，依照公職人員選舉罷免法第六十五條等相關規定，投票人攜帶手機或具攝影功能之器材進入投票所，違反規定者將處新台幣三萬元以上罰鍰。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法