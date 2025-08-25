為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國封殺台灣參與PIF》林佳龍：明年帛琉峰會將展現台灣貢獻

    外交部長林佳龍痛批，中國是區域麻煩製造者，並預告明年台灣將在由友邦帛琉主辦的PIF領袖峰會中，展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。（資料照）

    外交部長林佳龍痛批，中國是區域麻煩製造者，並預告明年台灣將在由友邦帛琉主辦的PIF領袖峰會中，展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。（資料照）

    2025/08/25 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕太平洋島國論壇（PIF）九月八日將在索羅門群島舉行領袖峰會，中國持續阻擋台灣參與，最終PIF決定不邀請台灣，以及美中等「對話夥伴」參與。外交部長林佳龍痛批，中國是區域麻煩製造者，並預告明年PIF領袖峰會由台灣友邦帛琉主辦，屆時將展示台灣如何為太平洋島國發展做出貢獻。

    痛批中國是區域麻煩製造者

    林佳龍近期接受澳洲媒體「澳洲人報」專訪時痛批，中國是區域的「麻煩製造者」，他相信索羅門群島是在北京施壓下，才決定「全面封殺」包括台灣、美國與中國在內的PIF對話夥伴參與峰會，不同的是，中國與美國皆在索羅門群島設有大使館，能以非正式場合與論壇與會者交流，而台灣則被排除在外。

    林佳龍說，雖然無法參加今年的會議，台灣仍會持續透過不同管道尋找貢獻的方式，他重申，台灣長期以來作為區域發展夥伴卻遭排除，是「太平洋島國的損失」。台灣期待明年由友邦帛琉主辦的太平洋論壇峰會，屆時將讓台灣有機會展示，台灣如何為這些太平洋島國的發展做出貢獻與參與。

    中國駐澳洲大使肖千近日也在「澳洲人報」撰文，連結二戰與台灣議題，並聲稱有人企圖挑戰聯大第二七五八號決議的權威，宣稱台灣地位「未定」，並「宣稱中華人民共和國從未統治過台灣」，藉此「模糊和掏空一中原則」。林佳龍嚴正反駁指出，「自一九四九年以來，中華人民共和國沒有一天統治過台灣」，聯大二七五八號決議全文僅一五八字、「完全沒有提及台灣」，且澳洲國會也曾通過決議，否認北京將聯大二七五八號決議作為台灣地位依據的說法。

