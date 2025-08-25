為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    吳志中接受法媒專訪 中國嘗試從內部使台灣崩潰

    外交部次長吳志中接受法國媒體「解放報」視訊專訪，內容廿二日以「中國正試圖從內部使台灣崩潰」為題刊出。（外交部提供）

    

    2025/08/25 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部次長吳志中日前接受法國媒體專訪。他強調，除了具體的軍事威脅外，中國更不斷嘗試從內部使台灣崩潰，這正是台灣社會當前最需警惕的挑戰，台灣防衛戰略建立於自我防衛、深化民主夥伴合作、積極參與國際組織等三大支柱上。

    吳志中接受法國媒體「解放報」視訊專訪，內容廿二日以「中國正試圖從內部使台灣崩潰」為題刊出。他在專訪中深入剖析中國對台複合式威脅的多重面向，並強調在總統賴清德領導下，我國以強化國防、深化民主夥伴關係，以及積極參與國際，展現堅定捍衛台海和平穩定及我國民主生活方式的決心。

    吳志中指出，賴清德將中國定位為「境外敵對勢力」，是如實反映台灣當前所面臨的嚴峻情勢，中國除每日派遣軍機艦侵擾，也發動網路攻擊、散播假訊息，並滲透台灣社會，這些都是意圖在削弱台灣內部團結、製造分裂的敵對行為。除了具體的軍事威脅外，中國更不斷嘗試從內部使台灣崩潰，這正是台灣社會當前最需警惕的挑戰，類似觀點也獲德國外長等多國官員呼應，顯示國際共識日益凝聚。

    吳志中說明，台灣的防衛戰略建立在三個支柱之上。在自我防衛方面，政府已恢復一年期義務役，並將明年國防預算提高至總預算約廿％，展現應對任何侵略的堅定決心；在深化民主夥伴合作方面，美、法、德、英等多國已派遣軍艦通過台海，以實際行動維護區域和平與航行自由，證明國際社會已意識到台海安全與全球穩定息息相關；在積極參與國際組織方面，台灣作為負責任的國際成員，將持續爭取參與國際組織，強化國際夥伴信任與支持。

