停砍年金》揭3大危機 吳思瑤：擴大社會論述反制

2025/08/25 05:30

〔記者林哲遠／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，八二三後將啟動修正軍公教退休法制，國民黨立委也已提出多項「停砍年金」修法。民進黨團示警，反年改將破壞國家財政、踐踏世代正義、讓年金破產，黨團與行政部門沒有退讓的空間，未來將擴大、強化社會論述，爭取人民認同。

黨團與行政部門無退讓空間

民進黨團幹事長吳思瑤指出，國民黨誤判兩次大罷免的結果，認為是民意支持他們繼續傷害國家、破壞憲政體制，年改走回頭路的第一波就是藍白修了「警察人員人事條例」；國民黨也在前兩個會期提出公教反年改法案，先前是因社會反彈聲浪、怕罷免按下暫停鍵。

吳續指，藍營迷信軍公教是他們的鐵票倉，只要籠絡軍公教就能保證政治影響力；民進黨在執政期間連年為軍公教加薪六次，照顧軍公教應當是照顧現役，並為將來要加入軍公教的未來世代思考，國民黨卻只考慮退休的那一塊，進而影響現役、未來的軍公教福祉、權益。

民進黨立委鍾佳濱也說，過去從馬英九前總統到蔡英文前總統，都曾表達如果年金制度不改革，退撫基金有破產風險，顯然年改不是政黨立場問題，而是很務實的世代難題。據銓敘部報告，二○二四年實支月退休所得仍有在職者將近八成的薪資遠高於一般勞工，國民黨若開年改倒車，恐怕只會製造世代分裂，讓退撫基金提早破產。

未來如何因應？吳思瑤認為，民進黨團、行政部門可以擴大在社會上的論述，用社會的壓力來監督國會，畢竟年改對年輕世代影響劇烈，他們會從社會面來做議題的擴散。

鍾佳濱則說，除了採取憲法救濟手段，最重要的是不能輸掉論述，必須清楚說明，若退撫基金的財務健全，政府將把填補財務缺口的預算用來照顧青年世代、勞工朋友，必須爭取人民的認同，才不會讓在野黨牽著鼻子走。

