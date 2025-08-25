政府潛藏負債 軍公教退休金逾3兆

國民黨團及立委已提出多項「停砍年金」修法。銓敘部先前送交立法院報告示警，退撫基金用罄將提早四至五年，將影響全體公務人員退撫權益。（資料照，基金管理局提供）

2025/08/25 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕八二三大罷免失敗後，國民黨將在立法院推動反年改修法，立法院國民黨團及藍委已提出多項「停砍年金」修正草案。但根據審計部一一三年度決算審核報告顯示，各級政府潛藏負債中，軍公教退休金逾三兆元，包括地方政府未來應負擔近兆元，政府債務負擔將更沉重。

審計部報告顯示，依據銓敘部、教育部及退輔會委託精算報告，未來卅年須由各級政府負擔之舊制軍公教人員退休金為三兆三四六六億元，扣除中央政府已支付數一一一○億元，未來應負擔之支出為三兆二三五六億元，包括中央政府二兆二三七一億元、地方政府九九八五億元。

依據公務人員退休撫卹基金委託精算報告，以二○二四年十二月卅一日為基準日，公務人員退休撫卹新制未來淨給付精算現值為三兆九三三○億元，扣除已提存基金數一兆一三六億元後，未提撥退休金為二兆九一九四億元，其中，中央政府一兆一三八八億元、地方政府一兆七八○六億元。

另外，依據國防部委託精算報告，以二○二三年十二月卅一日為基準日，精算死亡、殘廢、退伍等軍人保險未來保險給付之應計給付現值為三一四億元，加計截至二○二四年底尚待提存保險責任準備三億元，未提存金額為三一七億元。

在十八％優存差額利息部分，審計部報告顯示，退休公教人員優惠存款差額利息為二一七億元，扣除尚未屆歸墊期限之差額利息八十八億元，逾期未歸墊數為一二九億元，全數為地方政府欠費。

根據報告，新北市積欠應行負擔退休公教人員優存差額利息為四十五億六四八七萬餘元，含一一四年度新增五億四九五萬餘元之一一三年度台灣銀行代墊退休金優存利息差額；台中市積欠台灣銀行代墊優存利息差額四億九七四三萬元；彰化縣積欠台銀代墊退休金優存差額利息五億五一七五萬餘元。

台北市方面，一一三年度退休公教人員優惠存款差額利息，其中公務人員部分預估為一億七四六九萬餘元，依台北市政府與台灣銀行訂定契約，由該行先行墊付。

另外，高雄市積欠教育退休人員優存利息七十七．六六億元；台南市部分，台銀代墊一一三年度優存差額利息五．七二億元。

