若停砍年金 退撫基金將提前4 - 5年破產

國民黨團及立委提出多項「停砍年金」修法。銓敘部曾示警，退撫基金用罄將提早四至五年，將影響全體公務人員退撫權益。（資料照）

2025/08/25 05:30

年改基金財務永續性受到嚴重衝擊 由下一世代承擔

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院長韓國瑜日前預告，最快八二三罷免投票後啟動修正軍公教退休法制，國民黨團及立委已提出多項「停砍年金」修法。銓敘部先前送交立法院報告示警，退撫基金用罄將提早四至五年，將影響全體公務人員退撫權益。政院人士昨強調，二○一八年所完成的年金改革對下一代權益影響極其重大，立法院、行政院及考試院應該共同維護得來不易的年金改革成果。

銓敘部送交立院報告顯示，退撫基金嚴重收支失衡，二○一三年精算即指出退撫基金約於二○三○年用罄。二○一六年間國家年金改革委員會成立，設定退撫基金至少維持約一個世代不用罄的目標，根本改革包括分年調降退休所得替代率上限，逐步延後月退休金起支年齡至六十五歲、分年調降優惠存款利率及逐年調整退休金計算基準等。

報告示警，二○二五年後若停止退休所得替代率再逐年降低的提案，退撫基金用罄年度將提早四至五年發生，財務年度收支將再度失衡。如果再加上二○二三年七月一日初任公務人員改採「個人專戶制退撫制度」，用罄年度則將提早至二○六四年，兩者合計更將用罄年度向前推至二○四二年。年改的目標和基金財務永續性都受到嚴重衝擊，影響全體公務人員退撫權益，基金財務問題將由下一世代承擔。

據分析，用罄年度會提早發生的理由有三點。一、二○一八年至二○二三年軍公教人員節省經費全數挹注退撫基金達二七七四億元，另撥補二九四億元挹注專戶新制造成的缺口，若提前停止替代率再逐年調降，每年節省退撫經費全額挹注基金的收入，預計將減少約二八○○億。

二、退撫基金因可運用投資金額減少，投資收益亦將隨之減損。三、年金改革後，年度收支已轉為均衡的改善狀況，從二○一九年收支比最高的一四五三％，持續降至二○二三年的九十八．六％，停止下降年度，收支預計將再快速轉為負數。報告指出，財務缺口若主要依賴政府補助，將引發世代公平性爭議，由全民負更多責任分擔純屬軍公教人員的退休所得。

若依賴政府補助 缺口將由全民分擔

政院人士表示，二○一八年所完成的年金改革為公教人員年金制度的長治久安及退撫基金奠定了永續的基礎，不僅保障了現職公教人員退撫權益，也避免造成退休所得與現職人員待遇相近的不合理現象，立法院、行政院及考試院應該要共同維護得來不易的年金改革成果。

