    首頁　>　政治

    朱喊放柯文哲 法界斥刻意誤導政治因素

    國民黨主席朱立倫廿三日要求，總統賴清德即刻釋放涉犯貪污罪的民眾黨前主席柯文哲、涉犯偽造文書罪的國民黨工。（資料照）

    2025/08/25 05:30

    〔記者吳昇儒、林哲遠／台北報導〕國民黨主席朱立倫廿三日要求，總統賴清德即刻釋放涉犯貪污罪的民眾黨前主席柯文哲、涉犯偽造文書罪的國民黨工。法界人士指出，我國是法治國家，豈能靠放話干擾司法獨立？且朱立倫刻意誤導，讓民眾認為院、檢偵辦案件是受到政治因素影響，實非在野黨領袖該有的格局與思維。

    靠放話干擾司法獨立

    非在野黨領袖該有格局

    律師林富貴指出，我國是民主法治國家，憲法保障每位司法官在執行職務時的偵查、審判獨立等權利。對法官的做法有疑慮或不滿，可循法律途徑提起抗告；若對判決結果不滿，可提上訴救濟。倘若仍認為有不足、不對之處，可透過修訂憲法改變；政治人物或黨魁不該放話干預，要求院、檢配合。

    律師房彥輝則表示，朱立倫的說法嚴重誤導人民，讓人認為總統可干涉司法個案進行，甚至產生個案受政治人物指揮的錯覺；這樣的說法充滿威權思考，非常不尊重司法人員獨立自主辦案空間，實非在野黨領袖該有的格局與思維。

    民進黨團幹事長吳思瑤說，罷免、公投的結果與違反法律、犯法的行為完全是天差地別的事情。朱立倫要求賴總統干預司法，是公然把司法作為政治交換的工具，更錯誤解讀了這場民主選舉的結果。若賴總統接受了朱立倫的要脅，才是坐實了司法是可以被個人跟政治來操作的。

    民進黨立委鍾佳濱直言，可以理解朱立倫為了討好民眾黨主席黃國昌，共謀新北市長選舉，所以要求釋放柯文哲。若面對朱立倫、黃國昌等人的政治施壓就停止羈押，才是代表政治介入司法，妨礙司法獨立。

    民進黨立委李柏毅則強調，京華城案立案是由國民黨議員鍾小平檢舉，偵辦是由檢調發動，羈押是由法院裁定，也許在戒嚴時代、白色恐怖時代可以由執政黨控制司法，但在二○二五年的台灣，用「政治收押」這種話術來要求釋放被告，難道不是明確地施壓司法嗎？

