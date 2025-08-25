賴提四大調整》民進黨團：提出對案 讓社會檢視

民進黨團昨表示，未來將以合作來取代對立，即便不認同在野黨所提議案，黨團會與行政部門提出對案，和在野討論、溝通，讓社會大眾檢視。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕總統賴清德廿三日提出四大調整，包含調整行政、立法的互動，盼朝野更多對話。民進黨團昨表示，未來將以合作來取代對立，即便不認同在野黨所提議案，黨團會與行政部門提出對案，和在野討論、溝通，也能讓社會大眾檢視誰的議案比較合理；另黨團幹事長吳思瑤等多位幹部昨相繼請辭，並主張黨團幹部重組，惟黨團總召柯建銘表示，要續任、慰留吳思瑤等人，並強調面對挑戰時絕不能投降。

柯建銘：慰留吳等人 絕不能投降

吳思瑤表示，執政黨會釋出朝野和解、合作的橄欖枝，用合作來化解歧異；過去這一年半民進黨團不支持藍白所提議案時，以反對到底為主，但未來執政黨的立法行政部門會努力提出對案，與在野黨協調、相互驗證，也讓社會來檢視誰的議案比較合理，一來有利於跟在野黨溝通、二來也有利於對於社會的論述。

民進黨立委鍾佳濱稱，公投、罷免落幕，政治氛圍也將冷卻，隨著新會期展開，朝野關係將進入新的一頁，這也是建構朝野對話機制的好時機。面對大環境的挑戰，不分朝野政黨都應該更加團結，放下歧見、群策群力，為當前國際變局找解方，讓台灣成為更強大、更有韌性的國家。

民進黨立委陳冠廷則建議考慮召開跨黨派國是會議，建立領袖會談等重大政策諮詢平台，在重大法案推動之前，邀請在野黨進行充分、實質的朝野協商，讓理性討論取代極端對立，逐步形成國家基本共識。

與此同時，吳思瑤昨宣布不續任黨團幹事長，主張內閣改組、黨務部門補強戰力之際，黨團也必須進行幹部重組，擴大參與，重整隊形，對內強化整合，對外增進溝通。隨後，副幹事長林楚茵、黨團正副書記長陳培瑜、林月琴、郭昱晴等人也相繼發文請辭。不過，黨團總召柯建銘受訪時說，吳思瑤等幹部表現都是一百分，應續任、慰留，朝小野大的時候要更團結奮鬥、面對挑戰，絕不能投降。

