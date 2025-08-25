擁盧、尊盧各自表述 黃敏惠避談

台中市長盧秀燕（右2）宣布不參選黨主席，國民黨台中市立委黃健豪（右1）表態支持她顧好市政、民生的決定。（擷取自黃健豪臉書）

2025/08/25 05:30

〔記者丁偉杰、鄭淑婷、黃美珠、陳鳳麗、李文德、劉人瑋、黃子暘、俞肇福／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨天表態不會參選國民黨主席，外界關心國民黨繼任人選，藍營縣市長對此多不願談論，或表示自己沒有意願參選；被點名是適合人選之一的嘉義市長黃敏惠則低調回應「專注於市政工作」。

二○一六年國民黨在總統大選及立委選舉遭遇空前挫敗，時任黨主席朱立倫及副主席郝龍斌請辭，時任副主席的黃敏惠出任代理主席一職。由於盧秀燕昨表態不選黨主席，外界點名曾任國民黨代理主席及四任嘉義市長的黃敏惠為黨主席適合人選，黃昨天低調回應「專注於市政工作」，讓外界有許多想像空間。

至於其他藍營縣市長對主席人選也各有看法。桃園市長張善政表示，朱立倫點名盧秀燕接手，就是因為盧眾望所歸，因此希望她能夠勇於承擔，「我們就大家來支持她，讓她能夠出來承擔這個責任。」

新竹縣長楊文科說，盧秀燕確實是他認為適合挑起黨主席這個重擔者之一，對於盧的辭選，他覺得遺憾但尊重。

昨日也有人點名南投縣長許淑華出來參選，許昨天明確表示，自己在黨內輩份不夠，從未想過選黨主席，會專心縣政。她也說，黨內像台北市長蔣萬安、前立委鄭麗文等都是優秀人才，俟人選明朗化再決定支持誰。

張麗善 饒慶鈴 許淑華

都說專注縣政 無意願

雲林縣長張麗善表示，尊重盧秀燕個人做出輕重緩急的管理與全盤評估。至於自己是否有意願參選黨主席？她回應，黨內還有很多人才，「不用把矛頭指向我」。

台東縣長饒慶鈴則說，不知有誰要選主席，「自己沒有意願，這個時刻，國民黨只要出現一位勇於承擔的黨主席就很了不起了」。

基隆市長謝國樑表示，尊重盧秀燕的決定，也會支持所有有能力者參與黨主席選舉，他會繼續專注市政工作。

連江縣長王忠銘說，他個人沒有參選意願，近日都在馬祖，專注縣政工作。

支持盧秀燕參選黨主席的新北市議長蔣根煌表示，大家共推盧秀燕參選黨主席，不知為何盧表態不選，他會聯繫台中市議長張清照了解原因。

