黨魁之爭》基層焦慮 黨內點將：韓國瑜、連勝文…

國民黨主席 被點名人選

2025/08/25 05:30

〔記者林欣漢、羅國嘉、陳建志／綜合報導〕國民黨主席朱立倫誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，但盧昨天表態不會參選。對此，國民黨團書記長王鴻薇昨受訪坦言，若朱執意交棒而盧不願接棒，確實對大家都是傷腦筋，基層已經感到焦慮，還是希望「黨內大人們」要去協調出適合、讓黨內不要焦慮的人選。

對於盧秀燕婉拒接任黨主席，「挺盧派」的前國民黨秘書長李乾龍回應，黨內最大公約數仍是盧，黨內從未放棄勸進。前立法院長王金平昨出席易經大學聯合結業典禮時，媒體詢問王是否要出來協調當「喬人」？王表示尊重盧的決定，會全力支持。

過去黨內也點名其他黨主席人選。去年代表國民黨參選副總統的趙少康曾點名立法院長韓國瑜也可以當黨主席。黨內也傳出，若盧秀燕堅持不選，非朱陣營認為嘉義市長黃敏惠也是適任人選。至於黨副主席連勝文，部分黨內人士指其四年來與朱立倫胼手胝足，也是承繼「朱意志」的不錯人選。

王鴻薇昨指出，黨主席肩負選舉重任，若朱立倫、盧秀燕兩人最終都不選，「黨內大人們」還是要去協調出適合的人選，不要又讓全黨進入焦慮期。

盧秀燕子弟兵、中市立委黃健豪及羅廷瑋都表態支持盧的決定；黃健豪更認為，擔任黨主席與承擔責任不是等號，國民黨需要每一位領袖一起承擔責任。

朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤表示，黨內的選舉沒有欽定跟指定，還是必須經過競爭程序。朱立倫提出外界認為聲望最高、最能帶領國民黨重返執政的人選，懇請盧秀燕進一步考慮。

張亞中：朱可選擇再參選

很早就宣布參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中表示，如果盧秀燕不選，朱立倫又放心不下未來可能的接任人選，朱亦可選擇再參選。

同樣表態參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源表示，「若大聯盟不出來，小聯盟就上了。姐姐很辛苦，弟弟來開路，我願意分擔一下。」

日前表態「盧秀燕不選就要選到底」的前立委鄭麗文表示，充分理解也支持盧的決定，她若擔任國民黨主席，目標就是讓國民黨成為第一大黨，一定會努力去團結所有在野的力量，包括藍白的合作。

民眾黨主席黃國昌表示，對民眾黨而言，當務之急是把自身工作做好，展現最大誠意與善意，待國民黨主席人選底定後，雙方可就二○二六選舉布局展開討論與合作。

