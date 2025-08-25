不選黨魁 盧：主席職位不宜欽定

盧秀燕昨宣布不參選黨主席。（資料照）

2025/08/25 05:30

指中部面臨美國關稅重創 「媽媽會留在家」

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨主席朱立倫前晚宣布現在是他「放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席；盧秀燕昨在參加大台中商業總理監事授證典禮後，發表不參選黨主席聲明。她表示，目前台灣面臨美國關稅重創，尤以台中為核心，兩次強調她曾說「最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」。她還說，國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定、欽定參選，應該由有意的人來公平競選。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕表示，台灣現在面臨非常嚴重的美國關稅重創，在這場經濟危機當中，中部地區首當其衝，遭遇最大打擊的包括機械、精密機械、工具機、手工具、自行車及中小企業，尤以台中為核心。

她說，這些產業製造業在過去半世紀以來創造了台灣的經濟奇蹟，若垮了，台灣經濟將面臨大衰退，也會產生嚴重的失業及社會問題，甚至千百萬戶家庭也會受到影響，所以她必需堅守崗位，陪伴產業及市民度過難關，「我曾經說過最困難的時候，媽媽會留在家，這是我的承諾，我會說到做到」。

盧秀燕隨後宣布「我無法參選國民黨的黨主席」！謝謝所有愛護、支持及勸進她參選黨主席的好朋友跟民眾，她知道這樣的鼓勵跟支持都是為了台灣好，只要黨有需要她也會在，就像過去國民黨大小選戰她無役不與，也都全力以赴，她不必坐在主席的位置上，也會和大家同一陣線。

讚朱這幾年勞苦功高

盧秀燕說，朱主席在過去幾年非常辛苦，勞苦功高，昨天她也聽到朱的鼓勵，非常感謝他的看重，但國民黨是一個民主的政黨、民主的大黨，黨主席的職位不宜指定參選，也不宜欽定參選，應該由有意的人來公平競選。可喜的是，不管是七二六或八二三都看到國民黨由下到上這種團結合作再生努力的能量，相信未來團結合作比什麼重要。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法