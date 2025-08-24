罷免馬文君、游顥未通過 罷團：續監督立委問政 促青年關注公共議題

罷免游顥失敗，南投縣「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則表示，將持續發揮公民監督力量。 （記者張協昇攝）

2025/08/24 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投馬文君、游顥罷免案投票結束，不同意馬文君罷免的五萬九八二八人，同意罷免的則有二萬九九一四人；不同意罷免游顥的有六萬一四四三人，同意罷免票則投出三萬三八五三票，兩罷免案均未通過。

馬文君挺過罷免投票後強調，這波投票後，立院三十一席可以大團圓，罷免過後，請民進黨政府把心思放在解決台灣在國際、兩岸和國內的困難問題。游顥則重申，希望選後南投社會不要再撕裂，人民投下不同意罷免，就是對一黨獨裁表達反對，希望政府能夠記取教訓。

對於罷免失敗結果，「All罷馬」罷團領銜人曾郁凱表示，草根力量會持續前行，志工已成立了 「山城群策公共事務協會」，會監督馬文君問政，也讓更多青年民眾加入公共議題的討論。

「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則說，這場運動已在南投社會播下公民覺醒的種子，公民行動不會停止，罷團將持續關注立委游顥的言行與政策動向，並展開下一階段的監督與倡議工作。

第二波罷免昨日投開票，南投縣選委會昨晚公布投一選區馬文君、投二選區游顥罷免案不通過，而兩罷免區投票人數各為十八萬四四一五三人和十九萬五○六八人，而昨日的投票人數各為九萬六八六人、九萬六四三六人，投票率為四九．二四％和四九．四四％。

