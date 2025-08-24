為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免馬文君、游顥未通過 罷團：續監督立委問政 促青年關注公共議題

    罷免游顥失敗，南投縣「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則表示，將持續發揮公民監督力量。 （記者張協昇攝）

    罷免游顥失敗，南投縣「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則表示，將持續發揮公民監督力量。 （記者張協昇攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投馬文君、游顥罷免案投票結束，不同意馬文君罷免的五萬九八二八人，同意罷免的則有二萬九九一四人；不同意罷免游顥的有六萬一四四三人，同意罷免票則投出三萬三八五三票，兩罷免案均未通過。

    馬文君挺過罷免投票後強調，這波投票後，立院三十一席可以大團圓，罷免過後，請民進黨政府把心思放在解決台灣在國際、兩岸和國內的困難問題。游顥則重申，希望選後南投社會不要再撕裂，人民投下不同意罷免，就是對一黨獨裁表達反對，希望政府能夠記取教訓。

    對於罷免失敗結果，「All罷馬」罷團領銜人曾郁凱表示，草根力量會持續前行，志工已成立了 「山城群策公共事務協會」，會監督馬文君問政，也讓更多青年民眾加入公共議題的討論。

    「去游除垢」罷團領銜人林敬桐則說，這場運動已在南投社會播下公民覺醒的種子，公民行動不會停止，罷團將持續關注立委游顥的言行與政策動向，並展開下一階段的監督與倡議工作。

    第二波罷免昨日投開票，南投縣選委會昨晚公布投一選區馬文君、投二選區游顥罷免案不通過，而兩罷免區投票人數各為十八萬四四一五三人和十九萬五○六八人，而昨日的投票人數各為九萬六八六人、九萬六四三六人，投票率為四九．二四％和四九．四四％。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播