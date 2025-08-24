罷林思銘團體：為台灣寫新頁

國民黨立委林思銘（中）成功反罷，身心俱疲的他3次向民進黨和賴清德喊話別再「胡搞、瞎搞、亂搞。」（記者黃美珠攝）

2025/08/24 05:30

〔記者黃美珠、廖雪茹／新竹報導〕新竹縣立委罷免案落幕了，國民黨被罷免人林思銘順利過關，不同意罷免的比例超過六成九，是七個罷區中的最高，但他的得票數比起上次立委選舉微幅下挫。竹二「撕除惡銘」罷團也自認，努力沒白費，因為同意罷免的票數高於連數書份數，可見公民意識已經在傳統的深藍客庄覺醒，這段期間累積的公民能量，未來會在某個時刻再次爆發。

新竹縣竹二選區這次的公民投票數廿三萬八四九九人，實際投票人數十一萬一三三五人，投票率四十六．六八％。同意罷免票三萬三八一三張，不同意罷免票七萬六二三九張。

本屆立委選舉，竹二的公民投票數是廿三萬二八六五人，實際投票有十七萬四七五八人，投票率七十五．○五％，林思銘當時拿下七萬六六○八票當選，比他昨天的不同意罷免票多了三六九張。

罷團領銜人謝婷婷說，當初他們送件的連署書才近三萬份，昨天實際獲得三萬多的同意罷免票，所有參與的志工和選民應該要感到驕傲、光榮，千萬不要因為結果而傷心，或是停止對於公共議題的關心，「我們已經一起寫下台灣新的一頁！」她認為，這些日子以來所累積的公民能量，未來會在某個時刻再次爆發。

林：期勉自己要更好

林思銘則說，昨天的不同意罷免票數不如當年的當選票數，主因是在兩場選舉的投票率相差太多。就連罷團開出的同意罷免票數也顯示，民進黨在竹二選區的基本盤並沒有被催出來，所以對於前述差異他不氣餒，但會視作是一種惕勵，期勉自己未來要做得更好，才能牢牢把握民心。

