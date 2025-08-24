為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    羅明才籲賴政府回歸經濟主軸

    823罷免投票、核3延役公投23日舉行，國民黨立委羅明才在新北市長侯友宜陪同下，前往投票所投票。（記者廖振輝攝）

    823罷免投票、核3延役公投23日舉行，國民黨立委羅明才在新北市長侯友宜陪同下，前往投票所投票。（記者廖振輝攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者黃子暘、翁聿煌、羅國嘉／新北報導〕國民黨新北市立委羅明才的罷免案昨天投票揭曉，同意罷免票共四萬九九九○票，但不同意罷免票共九萬六六九一票，投票率是四十九．三八％，罷免案宣告否決，羅仍保有立委席次；對此，罷團「拔羅波」發言人琪琪說，接受投票的結果，但藍委是否真正贏得人心？相信公道自在人心，公民運動不會結束，會持續為大新店選區的民眾權益挺身而出。

    羅明才昨天在開票後不久的下午五點多，隨著「不同意票」拉大與「同意票」的差距，他提前宣布罷免案不成立。他表示，第二波的八二三罷免案，包括他在內的七席藍委罷免案全部沒通過，這是向民進黨政府再度反映最新的民意，希望賴清德政府就此劃下句點，趕快回歸經濟主軸，勿再政治鬥爭，好好照顧人民，也請罷團放下指責，放下仇恨，一起為台灣努力。

    罷團「拔羅波」發言人琪琪指出，不會用競賽的角度來看待這場公民運動，因為這不是比賽，而是追求正常的國會，虛心接受投票的結果，但這場運動不會結束，公民團體會持續為大新店選區的民眾挺身而出。

    罷團：續為大新店區民眾挺身而出

    琪琪並說，藍委或許覺得選舉結果對他們有利，但他們是否真正贏得人心？相信公道自在人心，呼籲藍委以同理心看待人民對國家的期待，不要以政黨利益、私人利益或地方勢力來與公民團體計較。

    民進黨新北市黨部主委、立委蘇巧慧到「拔羅波」總部鼓勵志工，蘇巧慧表示，罷團已在新店的民主史頁寫下一頁，只要公民力量不潰散，國會恢復正常就有希望，未來會繼續一起前進，守護摯愛的國家。

