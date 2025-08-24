大罷免》台中3藍委 全數壓倒性過關

台中第2選區顏寬恒罷免案昨投票，顏寬恒一早到烏日區烏日國小投票投票所完成投票。（記者陳建志攝）

2025/08/24 05:30

〔記者張軒哲、陳建志、歐素美／台中報導〕台中第二、三、八選區顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣罷免案昨天投票，三名藍委以大選的規格掃街、座談會、造勢晚會全力催票，反觀綠營自七二六重創後欲振乏力，最後三人都以懸殊的不同意罷免票數高過同意罷免票數，全數續留立法院。

台中三選區罷免案，連署時都是經補件通過，顯見三人基層實力本就雄厚，七二六後罷免方氣勢趨弱，反罷方則士氣高漲，三人也循七二六勝選模式，選前藍白大咖頻頻站台，各自陣營則密集掃街動員，反觀綠營除了罷團各自動員外，站台最高層級也只有立委，可說投票前就已顯見勝負已定。

三區中，以中二選區最有戲劇性，顏寬恒二○二○年選舉輸給台灣基進的陳柏惟，二○二一年雖罷免拉下陳柏惟，補選卻輸給林靜儀，創下同一屆連輸二次的罕見紀錄，好不容易二○二四年捲土重來、復仇成功，卻在一年多後面臨罷免。雖然罷團一路猛攻「法院認證貪汙犯」呼籲民眾下架貪汙立委，不過在顏家經營這個選區超過卅年的穩固基礎下，最後不同意票竟超過同意票逾四萬，他也在同一屆連贏二次。

顏家基礎穩 江實力雄厚

江啟臣部份也相當值得觀察，國民黨一路都以市長選舉前哨戰來訴求，表示江被罷免就是因為是下屆市長可能人選，被視為眼中釘，雖然罷團及綠營也一再強調罷免江是因為他在立法院副院長任內，附和院長韓國瑜及黨團總召傅崑萁路線，才成為罷團罷免目標，但最後仍難逃雙方懸殊基層實力差距，江啟臣罷免不通過。

鄉親做靠山 楊瓊瓔挺過罷免

至於楊瓊瓔從省議員到立委從政卅多年，她於二○一六年敗給代表時代力量參選的洪慈庸，堪稱生涯最大挫敗，楊瓊瓔四年後復仇成功，重返立法院，去年初又擊退綠營新秀謝子涵連任。楊瓊瓔基層實力雄厚，「中三拒瓔」罷團訴求楊瓊瓔親中，長年盤據立院卻通過許多國會擴權法案，但空氣票終究難敵鄉親票，讓楊瓊瓔再以懸殊比數打敗罷免票數，續留立法院。

