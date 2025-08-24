為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民團：大罷免 台灣民主測試重要經驗

    罷團「拔羅波」發言人琪琪（右二，）昨表示，他們接受投票結果，公民團體會持續在這裡，為新店民眾挺身而出。（記者羅國嘉攝）

    罷團「拔羅波」發言人琪琪（右二，）昨表示，他們接受投票結果，公民團體會持續在這裡，為新店民眾挺身而出。（記者羅國嘉攝）

    2025/08/24 05:30

    在野黨若續毀憲亂政 明年九合一選舉勢必成檢驗戰場

    〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免均告失敗，公民監督國會聯盟執行長張宏林昨晚受訪說，雖未有立委被罷免成功，但這場行動仍是台灣民主測試的重要經驗。他強調，定期選舉本身就是定期罷免，若在野黨持續在立法院「毀憲亂政」，勢必在明年的九合一選舉中直接受到檢驗。

    張宏林說，雖然罷免結果不如支持者預期，但本質上仍讓人民藉由民主工具檢視立委表現，對民主發展是「成長的養分」。他說，雖然反對票數高於同意票，但與藍營立委當初當選的得票相比，差距並未拉大到想像的程度，顯示罷免聲音仍具代表性。

    對於未來公民監督力量，張強調，民主不只是投票，而是投票後才開始。若立委繼續恣意妄為，透明的資訊環境將使其在下一次選舉中遭受反撲。他直言，定期四年一次的選舉，本質上就是人民用投票「罷免」不適任者，這次只是因藍白表現過差而提前引爆。若國會亂象持續，明年的九合一選舉就會成為直接檢驗戰場。

    張宏林認為，這次罷免雖未成功，但已讓地方派系與公民力量正面交鋒，對地方政治轉型與監督是重要進步。他說，公民的網路串連將續存，未來公民團體將持續合作，擴大對國會的監督力量，除將監督藍白是否繼續毀憲亂政，執政黨也必須檢討自身施政，否則其支持者熱情遞減同樣會影響選舉。

    學者：公民運動已從抵抗進化到主動

    台灣教授協會前會長陳俐甫也說，大罷免雖未達成理想結果，但卻代表公民運動已從「抵抗」進化到「主動」。他強調，從太陽花佔領立院的被動行動，到青鳥運動、再到罷免遍地開花，顯示基層社會自主性大幅提升，超過四十個選區曾提出罷免，證明公民意識不再依附政黨，藍綠白都必須嚴肅看待。

    陳俐甫指出，這次罷免運動雖失敗，但其深度、廣度與自主性遠超過以往。許多政治素人投入，使國民黨立委即便未被罷免，也感受到壓力，選後甚至坦言「終於能鬆一口氣」。他提醒，雖然參與運動的挫折感真實存在，但無須自卑，因為連民進黨都難以撼動的選區，素人公民能夠自主發起運動，本身已是重要成就。

    他進一步分析，這股力量將影響二○二六地方選舉初選，罷團不僅體現中間選民的動能，更可能成為政黨提名過程的監督力量，直接影響人選出線與否。

    至於對民進黨政府建言，陳俐甫直言，民進黨在立院少數，應把握行政優勢。他建議總統善用憲法賦予的緊急命令權，尤其面對國際局勢與經貿衝擊時，必須展現總統高度，避免陷入政黨交易。他強調，「總統要有總統的樣子，將行政權發揮到極致，才是唯一的出路」。

    823罷免案7立委投票結果

    823罷免案7立委投票結果

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播