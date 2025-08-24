民團：大罷免 台灣民主測試重要經驗

罷團「拔羅波」發言人琪琪（右二，）昨表示，他們接受投票結果，公民團體會持續在這裡，為新店民眾挺身而出。（記者羅國嘉攝）

2025/08/24 05:30

在野黨若續毀憲亂政 明年九合一選舉勢必成檢驗戰場

〔記者方瑋立／台北報導〕大罷免均告失敗，公民監督國會聯盟執行長張宏林昨晚受訪說，雖未有立委被罷免成功，但這場行動仍是台灣民主測試的重要經驗。他強調，定期選舉本身就是定期罷免，若在野黨持續在立法院「毀憲亂政」，勢必在明年的九合一選舉中直接受到檢驗。

張宏林說，雖然罷免結果不如支持者預期，但本質上仍讓人民藉由民主工具檢視立委表現，對民主發展是「成長的養分」。他說，雖然反對票數高於同意票，但與藍營立委當初當選的得票相比，差距並未拉大到想像的程度，顯示罷免聲音仍具代表性。

對於未來公民監督力量，張強調，民主不只是投票，而是投票後才開始。若立委繼續恣意妄為，透明的資訊環境將使其在下一次選舉中遭受反撲。他直言，定期四年一次的選舉，本質上就是人民用投票「罷免」不適任者，這次只是因藍白表現過差而提前引爆。若國會亂象持續，明年的九合一選舉就會成為直接檢驗戰場。

張宏林認為，這次罷免雖未成功，但已讓地方派系與公民力量正面交鋒，對地方政治轉型與監督是重要進步。他說，公民的網路串連將續存，未來公民團體將持續合作，擴大對國會的監督力量，除將監督藍白是否繼續毀憲亂政，執政黨也必須檢討自身施政，否則其支持者熱情遞減同樣會影響選舉。

學者：公民運動已從抵抗進化到主動

台灣教授協會前會長陳俐甫也說，大罷免雖未達成理想結果，但卻代表公民運動已從「抵抗」進化到「主動」。他強調，從太陽花佔領立院的被動行動，到青鳥運動、再到罷免遍地開花，顯示基層社會自主性大幅提升，超過四十個選區曾提出罷免，證明公民意識不再依附政黨，藍綠白都必須嚴肅看待。

陳俐甫指出，這次罷免運動雖失敗，但其深度、廣度與自主性遠超過以往。許多政治素人投入，使國民黨立委即便未被罷免，也感受到壓力，選後甚至坦言「終於能鬆一口氣」。他提醒，雖然參與運動的挫折感真實存在，但無須自卑，因為連民進黨都難以撼動的選區，素人公民能夠自主發起運動，本身已是重要成就。

他進一步分析，這股力量將影響二○二六地方選舉初選，罷團不僅體現中間選民的動能，更可能成為政黨提名過程的監督力量，直接影響人選出線與否。

至於對民進黨政府建言，陳俐甫直言，民進黨在立院少數，應把握行政優勢。他建議總統善用憲法賦予的緊急命令權，尤其面對國際局勢與經貿衝擊時，必須展現總統高度，避免陷入政黨交易。他強調，「總統要有總統的樣子，將行政權發揮到極致，才是唯一的出路」。

