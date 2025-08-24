核三公投未過關 黃國昌：下會期推公投法修法

核三重啟公投昨天開票，因同意票未達門檻，投票結果不通過。民眾黨主席黃國昌表示，下會期民眾黨會在立法院推動「公民投票法」修法，讓公投與選舉合併舉行，打破鳥籠公投。（記者方賓照攝）

2025/08/24 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕核三重啟公投昨天投開票，因同意票未達門檻，結果未通過。民眾黨主席黃國昌表示，下會期民眾黨會在立法院推動「公民投票法」修法，讓公投與選舉合併舉行，打破鳥籠公投；黃國昌也說，若沒有同意票超過不同意票三倍的結果，賴清德總統不會徹底的反省，鬆口讓台電針對「核管法」的規定提出核三延役的申請。

「公投與選舉合併舉行」

黃表示，民進黨這次發動七區的大惡罷和公投結果，台灣人已清楚選擇，賴清德應虛心聆聽，四三○萬的核三重啟公投同意票，也象徵民進黨必須徹底檢討能源政策。雖然沒達到法定門檻，但在這麼短的時間凝聚出巨大民意，已成功引起國內產官學界和國際社會的高度重視，人民已經透過選票要求政府必須要謙卑地聆聽、勇敢的改變。

請繼續往下閱讀...

黃國昌表示，當年「以核養綠」公投綁大選，六成同意、四成不同意；這次核三重啟公投在沒綁大選情況下，雖然沒達到門檻，但同意票超過不同意票三倍，這次公投結果清楚顯示，台灣社會對核能發電的接受度已經逐漸形成絕大多數人民所支持的。

黃預告，二○一九年民進黨把公投法鎖進鳥籠，下會期民眾黨會在立法院推動公投法修法，打破鳥籠公投。推動公投法改革的關鍵條文，就是將公投與大選一併舉行，增加人民投票意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法