焦點評論》拿核三當肉票的鬧劇

黃國昌的立場翻轉尤其耐人尋味，他過去曾強調「非核家園理念從未改變」、「沒人希望核廢料放在自己家」，如今卻翻臉挺核。（記者陳逸寬攝）

2025/08/24 05:30

記者陳政宇／特稿

民主社會當然可以辯論能源議題，但最可怕的是，把民權當成算計的籌碼。這場耗資十一億元血汗錢的公投，以史上第三低的投票率收場；從一開始綁定罷免案，到曖昧不清的主文設計、拿屏東核三當肉票，看似讓全民做主，實際上是民眾黨黃國昌為累積政治資本所打造的假議題。

運轉四十年的台電核三廠二號機，已於今年五月十七日停機除役，台灣迎來「非核家園」里程碑。同時，根據今年五月修正的「核管法」，核電廠都能依法申請延役，主管機關審查安全後即可運轉。換言之，這場公投只是把現況印在選票上，黃國昌明知法制延役途徑，卻將高度專業的核安問題，簡化成一紙「同意」或「不同意」的二元選擇。

更令人質疑的是公投的正當性。首先，它藉由全國投票、多數決定的形式，逼迫屏東居民承擔核電風險，卻絕口不提在野黨優勢選區的核一、核二、核四廠。其次，核廢存放與核安問題迄今難解，藍白提不出具體解方，各路專家亦毫無共識，在野不願面對背後龐大的安全與財政風險，只會營造有電與缺電的對立。以政治動員取代政策治理，正是對民主制度最大的侮辱。

黃國昌的立場翻轉尤其耐人尋味，他過去曾強調「非核家園理念從未改變」、「沒人希望核廢料放在自己家」，如今卻翻臉挺核。不只是個人信念的轉彎，還背棄民眾黨前主席柯文哲的「理性、務實、科學」精神。「包牌式」的公投題目，不在乎能否解決問題，只求在任何結果下都能收割政治紅利。

國民黨一方面償還大罷免的人情債，另方面聯手劍指執政黨，藍委甚至前往早已停役的核三廠，考察「再繼續運轉整備情形」，共演一場令人瞠目結舌的鬧劇。

能源政策理應基於科學，若核三安全，可依法申請延役；若不安全，就不能因「民意」而妥協。真正讓台灣陷入危機的，並非擁核或反核，而是政客們假借公投之名，把專業議題變成廉價口號，民權已淪為政治消費。

