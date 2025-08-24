為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新聞分析》能源政策微調時機到了

    賴總統昨日指出，台灣能源辯論已持續數十年，八二三公投落幕後，能源轉型仍將持續推進，在「安全」作為最大共識的前提下，會讓國人能有充分的能源選擇空間。（記者陳逸寬攝）

    賴總統昨日指出，台灣能源辯論已持續數十年，八二三公投落幕後，能源轉型仍將持續推進，在「安全」作為最大共識的前提下，會讓國人能有充分的能源選擇空間。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/24 05:30

    記者林菁樺／特稿

    核電議題紛擾多年，不會因為八二三公投就落幕，此次結果不難預料，因要跨越五百萬門檻有一定難度，但從總投票人數比例來看，同意票約占七成五、不同意二成五，不投票或可解讀為不同意，也有可能因白營推動公投就是個「假議題」，不少民眾不願隨之起舞而浪費時間；但至少凸顯全民對核電議題的最大共識是安全，當國人期待應有多元及穩定能源可供選擇，此時也應該是政策微調的最好時機。

    十四年前因日本福島核災，台灣正處於反核聲浪的高峰，但十餘年過去，國際掀起核電復興潮，國內民間對核電的態度也不如以往強烈反對。此次各地核三重啟公投多呈現「同意大於不同意」，其中最令人意外的是，就連核三電廠所在地恆春鎮南灣里與大光里，出門支持票數也領先，顯示在地居民態度有所轉變。

    台灣擁有「科技之島」名號，科技即是國力，而其背後更仰賴穩定的電力支撐。當前全球掀起AI（人工智慧）競賽浪潮，大型基載電力需求日增，核電理應成為選項之一。而國內能源討論長期被貼上標籤，甚至成為一種信仰，核能與綠能之爭往往缺乏理性討論、更多的是情緒發洩般相互潑漆。

    賴總統昨日指出，台灣能源辯論已持續數十年，八二三公投落幕後，能源轉型仍將持續推進，在「安全」作為最大共識的前提下，會讓國人能有充分的能源選擇空間。

    因此從務實面來看，核三的確是目前台灣最有條件、也有機會重啟的電廠。政府不斷重申「三條件、二必須」，總統更指示待核安會完成法源公告後，台電進行自我安檢後對外定期說明，此舉顯示賴政府並未因核三公投未過關而完全封殺舊核電，而是將專業擺在優先位置；也就是別再讓各種政治算計模糊了專業評估，才能找出最符合台灣需求的能源政策。

