    首頁　>　政治

    光電發威 無核炎夏沒缺電

    核三重啟公投昨舉行，全台高溫讓外界擔心用電吃緊，但因太陽能發電持續發威，供電穩定。（資料照）

    2025/08/24 05:30

    昨備轉容量率達30％ 台電：持續發展多元能源

    〔記者高嘉和、林菁樺、方瑋立／台北報導〕核三重啟公投昨天舉行，全國平均投票率廿九．五三％，開票並未通過五百萬票門檻，由於部份地區氣溫一度達攝氏三十六度，外界認為高溫影響投票意願。台電官網顯示，昨備轉容量率一度高達三○．二七％，最高供電量達到九一六萬瓩，自五月核三停機以來並未影響供電，也是造成低投票原因。

    台灣核電機組全面停役後，外界一度擔心電力是否吃緊。不過昨天中午十一點五十分左右，太陽能發電持續發威，加上假日用電需求下降，光電中午供應達九○○萬瓩、下午三點也還有超過七○○萬瓩，台電官網顯示備轉容量率達三○％以上，備轉容量多達一○六八．五萬瓩。

    台灣再生能源裝置容量持續擴增，尤其光電在白天尖峰時段提供穩定支援，加上假日工業用電減少，使得供需狀況更顯寬裕，核電五月中以來已在台灣完全退場，但台灣電力供應依舊穩定，並無外界擔憂的缺電發生。

    對於公投結果，台電表示尊重，但作為國營事業，將持續遵照政府指示，並依法啟動自我安檢，另亦將持續發展多元能源滿足全民用電需求。

    經部：台灣無核 電價仍低於日韓

    經濟部則以鄰近日本、韓國為例，指核電占比分別為八．三％與三十一．七％，而台灣的核電已在今年五月十七日歸零，但台灣無論是民生電價或工業電價仍低於日韓。

    經濟部表示，台灣民生電價每度二．七七元、工業電價四．二七元；韓國民生電價三．九六元、工業電價四．九六元，韓國民生或工業電價仍比台灣略高。台電解釋，韓國核電比例高，有助於減輕燃料依賴是事實，但電價實際上仍與發電結構、燃料進口比例、電力市場制度、政府補貼政策等多重因素有關。

    台灣綠黨召集人甘崇緯昨受訪說，立法院在修完「核管法」後，台電、核管會都已經在處理相關法律進行，且台電也已經開始處理核三廠延役條件檢查，根本不需要這個公投。綠黨認為，這是提案的民眾黨立委黃國昌利用民眾黨的資源、政黨補助款，為個人宣布參選新北市長「造勢」的公投案。

