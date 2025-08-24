為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    核三重啟公投投票冷清 「11.4億打水漂」

    核三重啟公投，雲林各投票所投票狀況冷清。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/24 05:30

    不少投票所「等無人」「選務人員比投票民眾還多」

    〔記者／綜合報導〕「核三重啟公投」昨落幕，公投結果未通過，全國各地的投票情況大致冷清，不少投票所「等無人」，「選務人員甚至比投票民眾還多」。金門縣烏坵鄉是全台第一個完成計票作業，烏坵鄉的投票率僅八．七％，連一成都不到；澎湖縣的投票率也僅有十八．三六％。中選會說明，本次公投選務經費為十一．四億元；民進黨立委楊曜批評，動支第二預備金的公投預算如同打水漂。

    金門縣烏坵鄉投票率僅8.7％

    金門縣烏坵鄉昨天下午四點十分就完成計票，總投票人數只有五三八人，投票率僅八．七％，金門縣全縣的投票率也只有十二．三八％。

    台南市先前豪雨成災，南化區關山里主要聯外道路南一七九線崩塌，進出要從嘉義大埔改道繞行，與公所距離超過六十公里，影響民眾返鄉投票意願，投票率也不到一成；台南市最小區的最小里龍崎中坑，僅一三八張選票，昨天僅卅一人投票，八分鐘內就迅速完成開票。

    台南市選務人員分析，核能議題太專業，庶民只在乎缺不缺電，不太關心發電的方式，再加上高溫炎熱、台南忙於颱風豪雨的災後重建，多數民眾才懶得投票。

    屏東縣恆春鎮南灣里、大光里，是距離核三廠最近的兩個里，昨天投票結果，南灣里同意是二八○票、不同意是一七七票，投票率二成八八；大光里同意二八五票、不同意二○一票，投票率約二成三。

    開票快「提早」下班

    選務人員：這份日薪真好賺

    雲林縣投票率廿二．六六％，有些投票所在一個小時內，僅有個位數的選民前來投票；彰化縣的投票率是廿六．九六％，許多投開票所不到半小時就完成計票，選務人員樂得「提早」下班；有資深的選務人員就說，很少碰到開票這麼快的，「這份日薪真好賺！」

    雙北兩市的多數投票所也都沒有人潮，北市萬華區東園國小、中山區吉林國小安靜得不像是有投票活動，大安區大安國中、建安國小甚至出現選務人員多過投票民眾的空蕩畫面。

    歷年公投狀況+核三重啟票數

