2年投4次票 基隆公投投票率僅28％

2025/08/24 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕核三延役公投昨登場，基隆市有投票權的總人數，共計有三十一萬八六九一人，由於基隆只有公投案，加上天氣放晴，民眾趁著週休二日外出遊玩意願高，投票所顯得冷清許多。基隆市選委會指出，昨天共有八九二五八人投票，無效票六百六十票、有效票八八五九八票，投票率為廿八．○一％。核三延役同意票七○七○三票、不同意票一七八九五票；核三延役的同意票佔有投票權總人數廿二．一九％。

基隆市長謝國樑昨天早上十時前往投票，謝國樑受訪時表示，公投是展現人民對某些政策的意志和想法，站在市府的角度鼓勵民眾多出來表達意見。謝說，中華民國的選舉制度，理論上四年投二次（意指市長選舉、立委選舉），基隆卻二年投四次票（市長、立委選舉，罷免市長、罷免立委），大家難免疲憊，預估投票率會比較低。

基隆市議長童子瑋投票後表示，以往投票都要排隊，這次一個人領票、一個人投票，他希望不管民眾立場為何，還是要勇於表達意見。

核三延役公投的同意票數，安樂區一六二七三票、信義區有一一四八七票、中正區有九五三五票、七堵區有九六八六票、中山區有八九二五票、仁愛區有七一一四票、暖暖區七六八三票。

不同意核三延役票數，安樂區四○七六票、信義區有二五二○票、中正區有二五二一票、七堵區有二六二四票、中山區有二二四○票、仁愛區有二一八九票、暖暖區一七二五票。

