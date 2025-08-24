為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    北市公投冷清清 工作人員比投票人多

    昨大安、文山區投票熱度，遠遠不及七二六投票。 （記者蔡愷恆攝）

    昨大安、文山區投票熱度，遠遠不及七二六投票。 （記者蔡愷恆攝）

    2025/08/24 05:30

    〔記者董冠怡、蔡愷恆、孫唯容、何玉華／台北報導〕藍白力推的核三延役公投昨日登場，整天陽光普照，但台北市多區投票所不僅未見人潮，甚至出現工作人員比投票人數更多的情形，關注熱度遠遠不及七二六罷免投票，這次投票率大約三成，與上個月五名藍委罷免案投票率五成七至五成九相比，十分冷清。

    東園、吉林國小 民眾零星進出

    公投案由民眾黨提出、國民黨響應支持，藍白合體舉辦各式大小活動力催同意票。然而記者實地走訪文山、大安、內湖、南港、中山、萬華等行政區內投票所觀察，雖然天公作美、熱力四射，氣溫高達卅五度至卅七度，但仍無法激起群眾的熱情，投票民眾寥寥可數，萬華區東園國小、中山區吉林國小安靜得不像是有投票活動，只有零星居民進出，連在樹下聊天的長者都很少見，與投票前的聲勢浩大形成強烈對比。

    市長蔣萬安投票的中山區永安國小投票所，投票人數三三兩兩，偶見四、五人排等領票；大安區大安國中、建安國小甚至出現工作人員多過等待投票的空蕩畫面。

    內湖、南港家長帶著國小、國中生去投票，也有頭髮花白的老人外出投票，年齡層廣泛，不過整體投票情況並不踴躍；文山區民眾很快就投完並直呼，「這次感覺很難達標！」

    核三延役公投昨日投票，天氣晴朗但投票冷清。（記者塗建榮攝）

    核三延役公投昨日投票，天氣晴朗但投票冷清。（記者塗建榮攝）

