北市投票率3成 綠諷「藍沒上黃國昌的車」

2025/08/24 05:30

綠議員指民眾質疑公投正當性 藍︰能源政策專業 論辯時間太短

〔記者何玉華、董冠怡／台北報導〕台北市選委會公布核三延役公投台北市投票結果，同意四十七萬五四○三票，不同意十五萬○一五二票，無效票數四三三○票，投票率卅．一七％。民進黨籍市議員簡舒培說，民眾黨幫國民黨度過大罷免，國民黨沒有投桃報李回報黃國昌，「國民黨沒有要上黃國昌的車」；何孟樺認為，黃國昌不惜浪費十一億元公帑拉民眾背書，民眾對其正當性有所質疑。國民黨議員游淑慧認為，公投議題是非常專業的能源政策，時間緊湊，在野陣營努力宣傳，討論度仍比罷免低。民眾黨議員陳宥丞則說，國民黨有出力，綠營是找素材見縫插針。

簡舒培︰新北市長選舉 不會有藍白合

簡舒培指出，這次公投議題設定大有問題，民眾反映冷感；從七二六罷免，國民黨立委在各行政區的的不同意罷免得票數，都高出此次公投同意票數約一萬五千票來看，才一個月的時間，「國民黨若想要報恩，怎麼沒有認真動？」顯然民眾黨幫國民黨度過大罷免，國民黨並沒有投桃報李回報黃國昌，還狠狠打了想選新北市長的黃國昌一巴掌。

簡舒培說，二○二六年新北市長選舉不會有藍白合，支持核能過去一直是國民黨的招牌，國民黨怎麼可能動員基層來給黃國昌添柴火，讓他拿來叫板。國民黨沒有要上黃國昌的車，「一碼歸一碼」，藍白合接下來要繼續合，會遇到非常多困境。

何孟樺︰藍營沒動起來 白被吃乾抹淨

何孟樺表示，過去的公投多數是由下而上連署而來，這次是民眾黨直接在立院提出的公投案，且本來是國民黨與民眾黨在立法院聯手就可以處理，黃國昌卻不惜浪費十一億元公帑拉民眾背書，民眾對其正當性有所質疑。

此外，投票率也反映出市長蔣萬安的陽奉陰違，兩人利用拜會合演大戲，但藍營組織並沒有動起來，民眾黨被吃乾抹淨，國民黨過河拆橋，民眾沒有跟隨起舞。

游淑慧︰不斷類選舉投票 民眾疲累

游淑慧指出，民眾歷經七二六，對不斷進行類選舉投票感到有點疲累，加上此次公投是非常專業的能源政策，本應花更多時間論辯，但時間太短，即便在野陣營努力宣傳，討論度仍比罷免低，加上中央政府冷處理，熱度沒有炒起來。她認為，公投結果跟明年新北市長選舉沒有太大關係，雖然黃國昌藉由這次公投加強曝光度，對強化他的話語權會有幫助，但不會因單一事件就產生決定性影響。

陳宥丞︰都盡力了 不能跟罷免力度相比

民眾黨議員陳宥丞認為，這次投票要跟過去單一的公投投票率相比，不能以罷免或選舉規格對照才適當，且民眾對短期內頻繁出門投票感到疲乏。

陳宥丞表示，國民黨在選前之夜、車隊掃街都有出力，不能跟罷免力度相比，但大家都盡力了，質疑綠營是找素材見縫插針。對於明年選舉則是「一碼歸一碼，不宜混做一談」。

