    新聞分析》國民黨另一種31比0

    兩波罷免投票結果藍營全身而退，，但在各地集體抄寫黨員名冊、偽造罷免連署的司法審理程序才剛啟動，國民黨的刑事追訴與政治究責正要開始。 （記者謝武雄攝）

    2025/08/24 05:30

    記者施曉光／特稿

    雖然兩波罷免投票結果藍營全身而退，但國民黨其實也沒有什麼好值得驕傲高興，因為「0／31」的零罷率無法抹掉國民黨在大罷免連署階段「31 vs 0」的難堪記錄，更何況藍營全黨為了罷免綠委，在各地集體抄寫黨員名冊、偽造罷免連署的司法審理程序才剛啟動，國民黨「懺除業障」的刑事追訴與政治究責正要開始。

    撇開罷免結果成敗，單是這次大罷免的上半場，國民黨中央黨部被黨內質疑「躺平」、「擺爛」，就連新北雙和、新店、台北文山等深藍選區，也被公民團體突破連署成功，現任黨主席朱立倫難辭其咎，更甭提國民黨在全台各地偽造罷綠連署的政治醜聞，朱中央至今都還沒有扛起該負的責任。

    去年二月新國會上任以來，「朱傅體制」下的國民黨，就像一個老愛碰「方向盤」，還不時作梗、騷擾駕駛人的乘客，旁邊還有一個「附隨小弟」沆瀣一氣，自然要犯眾怒，其他車上乘客發起大罷免，欲將藍、白驅趕下車，也是理所當然。

    回顧過去一年多，國民黨團加上兩個無黨籍友軍總計五十四席立委，再加上民眾黨充當側翼，掌握國會絕對多數，以致集體罹患「大頭症」，立法權被無限上綱，經常輾壓、霸凌其他憲政四權，宛如五權體制中的「太上皇」。

    在藍、白兩黨聯手下，許多粗糙爭議的法律、預算提案不勝枚舉，受害者除了行政院、總統府、監察院之外，另一位苦主就是司法院，藍、白聯手強行通過修改憲法訴訟法，封殺大法官被提名人，癱瘓憲法法庭，並僭越憲政份際，幫政府決定放假日、普發現金，替特定職業身份加薪、拉高退休所得，早已遠超出一般人民對於民主憲政運作的體認。

    藍、白兩黨始終自恃握有六成民意支持，經常對政府政策指指點點，甚至越俎代庖，更是對民主制度的錯誤認知。

    現在國民黨「當家」的立法院，不斷透過席次優勢，以立法權凌駕行政權，掣肘政府施政，甚至主客易位，侵犯行政權，例如在未徵詢行政院意見的情況下，逕自惡修財政收支劃分法，強行挖走中央政府三千七百多億元財源，恣意片面提高原住民保留地禁伐補償金、公糧收購價格、健保點值撥補等，完全漠視社會觀感。

