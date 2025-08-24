為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    焦點評論》期待賴開創有感的治國模式

    總統賴清德表示，希望促進行政立法互動，國會朝野協商加強發揮功能。（記者陳逸寬攝）

    總統賴清德表示，希望促進行政立法互動，國會朝野協商加強發揮功能。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/24 05:30

    記者陳昀／特稿

    台灣史無前例的二波大罷免落幕，卅一席藍委無人被罷免，未能翻轉朝小野大的國會版圖，部分民眾不滿執政黨表現顯然是原因之一。賴清德總統昨宣告啟動「四個調整」，然而，要真正落實民眾有感施政，光靠調整內閣人事及施政順序恐仍不足。經驗顯示，唯有擴大決策圈，甚至具體展開朝野對話，才能為執政黨找到出路，也才能在二○二六地方選舉再次獲得人民認可。

    大罷免起源於藍白在國會毀憲亂政、濫刪濫凍中央政府總預算、杯葛國防經費，更在程序上封殺國安修法，公民團體因此發起這場「反共護台」行動繳出卅一：○的漂亮成績單，唯諸多內外部因素都對罷免方不利，最終雖未罷免成功，但傅崐萁等七名藍委的罷免票都超過四分之一門檻，對國民黨仍是明確警告

    內部因素而言，民進黨執政表現直接影響選民的投票意願，過去這段時間，藍白緊掐立法與預算審查權，蓄意癱瘓民進黨政府施政與財政，執政團隊也處處自我設限，未能積極提出民眾有感的政策與法案，也無法有效主導議題戰場，再加上風災、美國對等關稅談判等不可控的各種不利因素，加深民眾對執政黨的不滿，作為驅動施政引擎的行政院未能提供強而有力的政策論述，更讓想協助辯護的黨公職難伸拳腳。

    賴總統提出的「四個調整」，從近期人事調整涵蓋府院黨，看出賴總統為執政團隊引擎「加速」的用心，但在確立「賴卓體制」持續前行的同時，關鍵仍在於如何確保施政有效推動，並與朝野建立實質對話機制。

    公元兩千年民進黨首次執政，當時扁政府面臨國會朝小野大不利局面，試圖透過朝野領袖對話，盼能推動國政。如今，賴總統要大破大立，黨內除期許持續擴大決策圈，在團結一致前提下，開創讓人民更有感的治國模式。在朝野關係上，賴總統可再邀在野黨領袖共商國是，既展現最大民主誠意，透過朝野對話互動，誰在掣肘國政推行，人民也會看得更清楚。

