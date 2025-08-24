藍委：人民希望強力監督的在野力量

八二三罷免投票及核三延役公投昨日舉行，民眾前往投票所投票。（記者廖振輝攝）

2025/08/24 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕大罷免歷經兩波投票，卅一名國民黨立委均安然過關。國民黨立委洪孟楷昨說，人民用選票堅定告訴賴政府民主的真諦，政府在這段時間耗費龐大資源，挑起社會對立，應向全體國人誠摯道歉；國民黨立委李彥秀也說，此結果代表台灣人民希望一個強力監督的在野力量，防止執政黨濫權，為人民看緊荷包、守護民主。

洪孟楷表示，卅一比○的完封勝，清楚展現人民拒絕政治鬥爭的智慧與意志，這是人民的勝利。且七二六至今，台灣沒有被出賣、沒有任何人器官被割，證明這些罷免抹黑從頭到尾就是謊言與仇恨的產物，謠言終究敵不過人民的理性。

請繼續往下閱讀...

李彥秀表示，不論是執政者或在野黨都應該對最新民意謙卑與傾聽。過去一年多面對地緣政治日益嚴峻、川普政府高關稅政策及後續「二三二條款」調查報告對晶片及ICT產業的巨大衝擊，民進黨顯然輕忽了台灣產業與人民的需求，將精神都用在政治鬥爭，企圖翻轉國會，鞏固權力達到完全執政的目的。

李彥秀認為，如果執政的民進黨不能記取教訓，痛定思痛，二○二六與二○二八恐怕不會有鐘擺效應，而是骨牌效應與政治海嘯的開始。

李彥秀也說，國民黨保住國會第一大黨的位置，更應提出福國利民的政策，導正更多執政的荒誕與缺失，才能取得民眾的信任，將台灣的未來交給國民黨，交給在野陣營。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法