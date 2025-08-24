為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　政治

    大罷免後檢討 綠委：發揮執政優勢「殺球」

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

    2025/08/24 05:30

    〔記者陳政宇、陳昀／台北報導〕國民黨立委罷免案皆未通過，民進黨湧現檢討意見。立委認為，執政黨行政與立法部門間須強化協調，從過去的被動防禦轉為主動出擊，透過政策主導權來掌握議題，才能有效發揮執政優勢，擴大爭取社會認同。

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，民進黨過去多處於被動防禦的地位，許多議題操作與話語權都由藍白陣營主導，導致民進黨疲於奔命地防守。未來必須扭轉這種局面，善用行政部門的能量，主動提出具有社會正當性的政策，進而掌握政策主導權與議題設定權。

    吳表示，執政團隊近期提出三項「轉守為攻」策略，包括「韌性特別條例修正草案」、「今年度總預算追加預算案」和「風災特別條例」，證明執政黨只要拿出具備強大正當性的方案，就能重新奪回主導權。

    轉守為攻 擴大爭取社會認同

    立委沈伯洋表示，面對藍白癱瘓施政的作為，執政團隊必須「硬起來」，不管提出對案或設定新議題，不能只是被動「接球」，更應發揮執政優勢「殺球」，才不會老是陷入進退失據的窘境。永遠只會闢謠、阻擋爛法案，不符合國人期待。

    民進黨前中常委蘇治芬也說，罷免結果不如預期，對二○二六縣市長選舉是一大警訊，民進黨一向以「引領風潮」取勝，但從大罷免過程來看，時勢已非如此。蘇指出，基層重民生，面對藍白陣營「浪擲式」的侵蝕台灣財政，執政黨未能洞燭先機，民間期待執政黨大破大立，但領導圈少了大檢討、就少長了智慧，府院黨和立院黨團應調整決策圈生態。

