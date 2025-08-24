為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    賴：4大調整 內閣人事改組

    總統賴清德昨表示，行政院長卓榮泰自七二六罷免投票以來已多次請辭，但他希望卓揆繼續堅守崗位。圖為卓榮泰昨前往台北市三民國中投票所，投下公民投票選票。（記者方賓照攝）

    2025/08/24 05:30

    多次慰留卓揆堅守崗位 施政順序「四個優先

    〔記者陳昀、鍾麗華／台北報導〕總統賴清德昨晚針對核三重啟公投及罷免投票結果召開記者會向國人發表談話。總統並指出，行政院長卓榮泰自七二六罷免投票以來已多次請辭，但他希望卓揆繼續堅守崗位、承擔重任，同時為了回應人民期待，執政團隊將推動「四個調整」，內閣將啟動必要人事改組，讓團隊更有效率、施政更有感。

    賴清德表示，對於施政不足之處，執政團隊會時時深自檢討，也必須調整改變，卓揆雖多次向他請辭，但此刻台美關稅談判尚未底定，颱風和豪雨災後的復原重建還在進行，今年還有追加預算、特別預算，也有明年度中央政府總預算等在立法院審議，許多國家重大政策需要穩定推動。

    總統指出，基於前述理由，他希望卓榮泰繼續堅守崗位、承擔重任，為了回應人民的期待，執政團隊會做出「四個調整」。首先，調整隊形，內閣將啟動必要人事改組，讓團隊更有效率，施政更有感；二，調整施政順序，會把重心放在「四個優先」：經濟優先、民生優先、弱勢優先、青年優先，並具體落實在各項特別預算及政府年度預算中。

    賴說，三，調整行政、立法互動，執政團隊會堅定守護國家利益，同時期盼朝野更多對話，共同守護台灣；四，調整國家財政體質，國家財政穩定，才能保障世代的永續，期盼朝野能夠進一步共尋健全國家財政結構的方式，確保國家的長期發展。

    朝野協商可以再加強

    行政院發言人李慧芝昨晚表示，卓揆已指示會依賴總統指示進行「四項調整」，並將啟動人事改組。

    針對國民黨主席朱立倫將兩次罷免失敗解讀為執政傲慢的警鐘，賴清德回應媒體提問時說，罷免是人民憂心國會紛擾所進行的公民行動，但希望朝野對話，多團結合作的聲音，「我也聽到了，這是投下反對罷免民眾的聲音，我們會珍惜」。至於如何具體推動朝野對話，賴說，立法院朝野協商可以再加強、再發揮功能，過去行政院長、立法院長的正常協商也可發揮效果，未來面臨個別問題時，希望看用什麼方式解決問題，政府一定會誠意面對。

