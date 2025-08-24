中科院勁蜂四號下月亮相

中科院長程攻擊型無人機「勁蜂四號」。（取自Kratos官網）

2025/08/24 05:30

〔記者羅添斌、方瑋立／台北報導〕中科院證實將於9月航太展展示「勁蜂」一至四號攻擊型無人機，其中「勁蜂四號」由美商Kratos MQM-178靶機改裝，最大航程可達1千公里，搭載高性能彈頭與尋標導控，攻擊範圍覆蓋中國上海等敵軍重要據點。

MQM-178機長3.3公尺、翼展1.9公尺，最大速度0.69馬赫，升限3萬5千英尺，由高空俯衝末段速度逼近音速，具強大動能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法