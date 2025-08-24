贏得大罷免 放心交棒 朱立倫：懇請盧秀燕接黨主席

國民黨主席朱立倫昨晚表示現在是「放心交棒」的時刻，懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席。（記者廖振輝攝）

2025/08/24 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕針對核三延役公投與罷免投票結果，國民黨主席朱立倫昨晚召開記者會表示，七二六、八二三是台灣人民用堅定意志所寫下的民主新頁，並宣布現在是他「順利交棒、放心交棒」的時刻，誠摯懇請台中市長盧秀燕接任下一屆國民黨主席，承擔下一屆黨魁重責大任，「秀燕的沉穩、務實與溫暖，正是此刻的國民黨、此刻的台灣，最需要的力量。」

不過，盧秀燕未對朱的喊話有任何回應。台中市政府通知，盧今日上午將出席大台中商業會理監事授證典禮，會後會「進行聯訪」。

請繼續往下閱讀...

匯集能量 挺盧帶領重返執政

盧未回應喊話 今將安排聯訪

朱立倫昨也指出，他與黨中央優秀的青年團隊，在國民黨重返執政的路上絕對不會缺席，而且會在各自的崗位上，用不同的方式，匯集社會更多的能量支持盧秀燕領導的國民黨重返執政。

朱並向民進黨政府提出五項改革呼籲：一、面對關稅戰與產業危機，要搶救經濟，保護民生，終結黑箱談判。二、重建能源安全韌性，政府必須確實執行立法院通過的核電延役案。三、終結司法東廠，掃除政治黑手，重建司法獨立。立即成立跨黨派的調查委員會，徹查綠電發展與其他重大建設的弊案，同時即刻釋放被政治收押的前民眾黨主席柯文哲與國民黨黨工，用公平審判取代押人取供，政治收押。四、回歸權力分立，終結走向獨裁的憲政危機。總統與行政院長必須尊重國會的多數民意。五、賴政府應停止一切製造對立的政治操作。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法