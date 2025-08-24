核三重啟公投未通過 賴：啟動舊核電機組檢查 不排除先進核能

賴清德總統昨晚對核三重啟公投及罷免投票結果召開記者會，賴強調身為總統，他一定會誠心傾聽人民的心聲。（記者陳逸寬攝）

2025/08/24 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕核三重啟公投未通過，賴清德總統昨發表談話說，他尊重結果，也充分理解社會對能源多元選擇的期待；關於核能電廠重啟與否，他將請核安會儘快完成安全審查辦法，由台電啟動舊核電機組自我安全檢查，在核安無虞、核廢有解、社會有共識「三大原則」下，政府不排除先進核能，也會持續推動能源轉型。

核安是科學問題 非公投就解決

賴清德昨晚針對核三重啟公投及罷免投票結果召開記者會，賴清德指出，台灣人民透過罷免和公投再次展現了民主的力量，不論聲音大或小，都是人民的心聲，身為總統，他一定會誠心傾聽，銘記在心。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，「核三重啟」公投沒有通過門檻，但他尊重這個結果，也充分理解社會對於能源多元選擇的期待；而核能安全是科學問題，科學需要驗證的問題，不會在一場公投就徹底解決。

關於核能電廠是否能夠重啟，他表示，依照今年五月修法的「核管法」，政府程序上有「兩個必須」，第一是核安會必須訂出安全審查的辦法；第二是台電必須依照這個辦法，進行自主的安全檢查。他要請核安會廣納各界意見，儘快完成相關辦法，也要請台電在法規公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查，並定期向社會報告進度和風險，若符合標準，依法送核安會審議。

核安無虞3原則 穩健面對核能

賴清德說，政府會堅守「三大原則」，核安無虞、核廢有解、社會有共識，這是穩健面對核能議題的堅定立場。如果未來，技術更安全、核廢料更少，社會接受度更高，我們並不排除先進核能，人民要的是安心、要的是穩定的供電，這都是政府責無旁貸的責任。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法